Corona-Gipfel: Hier sehen Sie die Pressekonferenz mit Söder im Live-Stream

Nach dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern wird sich Markus Söder zu den Beschlüssen äußern. So sehen Sie die Pressekonfernez heute im Live-Stream.

Angesichts der hohen Inzidenzzahlen in Deutschland beraten Bund und Länder am Donnerstag ab 11 Uhr darüber, wie die Corona-Maßnahmen verschärft werden sollen. Anschließend wird Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vor die Kameras treten und ein Statement zu den gefassten Beschlüssen abgeben. Hier erfahren Sie, was beschlossen werden könnte und wie Sie die Pressekonferenz heute im Live-Stream sehen.

Über welche Beschlüsse könnte Markus Söder nach dem Corona-Gipfel reden?

Schon am Dienstag hatten sich Bund und Länder auf den Rahmen für die neuen Corona-Regeln geeinigt. Es gab aber noch keine Beschlüsse. Stattdessen verständigten sich die Teilnehmer darauf, dass die Details bis zu einem weiteren Corona-Gipfel am Donnerstag ausgearbeitet werden sollen.

Laut Beschlussvorlage soll unter anderem die 2G-Regel deutlich ausgeweitet werden. Es ist geplant, dass sie unabhängig von der Inzidenz nicht nur für die Gastronomie und für Freizeiteinrichtungen wie Kinos gilt, sondern auch für den Einzelhandel. Die sogenannten Geschäfte des täglichen Bedarfs sollen davon ausgenommen werden. Dazu zählen Lebensmittelläden oder Drogerien.

Bund und Länder könnten außerdem die Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte verschärften. Außerdem ist geplant, dass die Corona-Impfung künftig auch in Apotheken oder beim Zahnarzt möglich sein soll. Weitere Themen bei der Ministerpräsidentenkonferenz sind Obergrenzen für Großveranstaltungen und eine mögliche Schließung von Clubs oder Discos ab einer Inzidenz von 350.

Video: dpa Exklusiv

Pressekonferenz mit Söder heute im Live-Stream sehen

Der Corona-Gipfel von Bund und Ländern beginnt um 11 Uhr und damit ungewöhnlich früh. Er soll sich allein schon deswegen nicht bis zum Abend ziehen, weil dann der Große Zapfenstreich für Angela Merkel satttfindet.

Lesen Sie dazu auch

Wie lange um die neuen Corona-Maßnahmen gerungen wird, lässt sich aber noch nicht absehen. Daher wurde bislang auch noch keine Uhrzeit für die Pressekonferenz von Markus Söder bekanntgegeben. Fest steht nur, dass er sich nach dem Corona-Gipfel äußern möchte. Die Übertragung der Söder-PK gibt es heute unter anderem auf der Seite www.bayern.de.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.