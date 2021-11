Corona-Lage in den Kliniken: So sehen Sie die Pressekonferenz mit Söder im Live-Stream

Markus Söder berät heute mit Vertretern von Kliniken über die angespannte Corona-Lage in Bayern. Hier sehen Sie die Pressekonferenz im Live-Stream.

In Bayern steigt die Zahl der Neuinfektionen und der Corona-Toten immer weiter. Ministerpräsident Markus Söder berät daher am Donnerstag, 11. November 2021, mit Vertretern von Kliniken in Bayern über die Lage in den Krankenhäusern und vor allem auf den Intensivstationen.

Anschließend werden Söder, Innenminister Joachim Herrmann und Gesundheitsminister Klaus Holetschek heute bei einer Pressekonferenz über die Ergebnisse der Gespräche informieren. Hier erfahren Sie, wie Sie das im Live-Stream verfolgen können.

Corona-Lage in Bayern: Inzidenz steigt auf über 400

Die Corona-Zahlen in Bayern sind zuletzt deutlich gestiegen. Am Donnerstag durchbrach die Sieben-Tage-Inzidenz die Schwelle von 400: Es gab 427,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Im Freistaat liegen außerdem die fünf Landkreise mit der höchsten Inzidenz in Deutschland. Trauriger Spitzenreiter ist der Kreis Rottal-Inn mit einem Wert von 1140,4.

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Donnerstag 71 neue Corona-Tote in Bayern - das sind fast ein Drittel der 234 bundesweit erfassten Todesfälle in Zusammenhang mit COVID-19. Mit Stand vom Mittwoch sind in Bayern laut der gemeldeten Zahlen innerhalb von einer Woche 234 Menschen an Corona gestorben.

Video: dpa

Die Krankenhaus-Ampel in Bayern steht seit Dienstag auf Rot. Damit gilt bei Veranstaltungen und in vielen Bereichen wie im Theater, im Kino oder im Fitnessstudio 2G. Zutritt haben also nur Geimpfte und Genesene - ein Test reicht nicht aus. In Unternehmen mit mehr als zehn Mitarbeitern muss außerdem die 3G-Regel kontrolliert werden.

Lesen Sie dazu auch

So sehen Sie die Pressekonferenz mit Söder heute im Live-Stream

Nach den Beratungen mit den Vertretern der Kliniken in Bayern treten Ministerpräsident Söder, Innenminister Herrmann und Gesundheitsminister Holetschek um 13.30 Uhr vor die Kameras. Die Pressekonferenz wird heute unter anderem auf www.bayern.de übertragen. Es wird auch eine Version angeboten, die in Gebärdensprache übersetzt und untertitelt ist. (sge, mit dpa)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.