Pressekonferenz im Live-Stream: Wie verschärft Bayern die Corona-Regeln?

Die Kabinett in Bayern berät heute über strengere Corona-Regeln. So sehen Sie die anschließende Pressekonferenz mit Markus Söder im Live-Stream.

Markus Söder hat nach den Beratungen von Bund und Ländern angekündigt, dass die Corona-Regeln in Bayern deutlich verschärft werden sollen. Am Freitag berät das bayerische Kabinett über neue Maßnahmen.

Die Ergebnisse der Beratungen stellen Ministerpräsident Söder, Gesundheitsminister Klaus Holetschek und Kultusminister Michael Piazolo ab 13 Uhr vor. Hier erfahren Sie, wie Sie die Pressekonferenz heute im Live-Stream sehen und um welche Corona-Regeln es gehen könnte.

Neue Corona-Regeln für Bayern: Söder spricht von "De-facto-Lockdown für Ungeimpfte"

Am Donnerstag wurde ein neues Infektionsschutzgesetz für Deutschland beschlossen. Dieses sieht zwar keine Ausgangsbeschränkungen, Reiseverbote oder Schließungen von Geschäften und Schulen vor, bis zum 15. Dezember dürfen die Länder solche Maßnahmen aber noch verhängen.

Söder kündigte an, dass alle rechtlichen Möglichkeiten in Bayern ausgeschöpft werden sollen. Verschärfte Corona-Regeln werden wohl vor allem für die Menschen gelten, die nicht geimpft oder genesen sind. Der Ministerpräsident sprach am Donnerstag von einem De-Facto-Lockdown für Ungeimpfte in Bayern.

Söder wollte vor den Beratungen des Kabinetts keine konkreten Maßnahmen nennen, erwähnte aber unter anderem Kontaktbeschränkungen. Außerdem deutete er an, dass es in bestimmten Bereichen Absagen geben könne - ließ aber offen, was das für die Weihnachtsmärkte in Bayern bedeutet. Endgültig beschlossen werden die neuen Corona-Maßnahmen für Bayern wohl erst in der kommenden Woche. Am Dienstag könnte es zuerst einen Kabinettsbeschluss und dann eine Beteiligung des Landtags geben. Mitte der Woche sollen die verschärften Regeln dann in Kraft treten.

Lesen Sie dazu auch

Pressekonferenz mit Söder heute im Live-Stream

Die Pressekonferenz mit Ministerpräsident Söder, Gesundheitsminister Holetschek und Kultusminister Piazolo beginnt heute um 13 Uhr in München. Hier sehen Sie unseren Live-Stream:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.