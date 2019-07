Probleme bei der BRB: Noch mehr Züge fallen in der Region aus

Die lokale Politik sollte nachhalten, dass die BEG die fälligen Strafzahlungen der BRB auch wieder in der Region einsetzt und nicht anderweitig in Bayern verteilt.



Im Grunde muss bei derart weitgehenden Einschränkungen (es entfällt z.B. der ganztägige 15-Minuten-Takt zwischen Augsburg und Friedberg) die vertragliche Strafe den kompletten Jahresgewinn der Gesellschaft eliminieren.



Der Sonder-Fahrplan verdeutlicht , wieviele Züge da wirklich ausfallen:



https://www.meridian-bob-brb.de/uploads/bb/schedule/299/brb-zugausfalle-zwischen-augsburg-und-ingolstadt-ab-8-juli.pdf



Im Idealfall sollte die Vergabe an die BRB nach Wiederausschreibung des Netzes aufgehoben werden. Das ist ohnehin ganz schrecklich, dass hier 41 neue Dieseltriebezüge beschafft werden sollen, während in anderen Bundesländern mit Verweis auf günstigere Kosten Akkuzüge mit Stromabnehmer zum Nachladen unter Oberleitung beschafft werden.



https://www.stadlerrail.com/media/pdf/2019_0702_medienmitteilung_flirt%20akku_de.pdf



>> Betrachtet man die durchschnittliche Lebensdauer eines Schienenfahrzeugs von rund 30 Jahren, sind Batterie-Fahrzeuge günstiger als mit Diesel betriebene Züge», sagt Jure Mikolčić, CEO von Stadler in Deutschland. <<



Also Politik - Leistung bringen und nicht Pendler schikanieren!



