vor 50 Min.

Promis feiern beim Deutschen Filmball

In München findet wieder der Deutsche Filmball statt.

Zum Deutschen Filmball in München haben sich unter anderem Iris Berben und Elyas M'Barek angekündigt. In der Branche gibt es aber nicht nur Grund zum Feiern.

Das Who's who der deutschen Filmbranche kommt am Samstag ab 19 Uhr in München zusammen und feiert beim 47. Deutschen Filmball das vergangene und das kommende Filmjahr. Zu dem Spektakel im Münchner Luxushotel "Bayerischer Hof" erwartet die Spitzenorganisation der Filmwirtschaft (Spio) rund 1000 Gäste. Angekündigt haben sich unter anderem Iris Berben, Karoline Herfurth, Moritz Bleibtreu, Elyas M'Barek und Emilia Schüle.

2019 war kein gutes Jahres für die deutsche Filmbranche

Los geht es mit der Eröffnung durch den Spio-Präsidenten Thomas Negele und einer Rede von Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Anschließend wird üblicherweise bis in die frühen Morgenstunden Champagner geschlürft, getanzt und gefeiert. Auch das traditionelle Roulette zur Unterstützung der Filmkünstlernothilfe steht auf dem Programm.

Die Filmbranche blickt mit gemischten Gefühlen auf das vergangene Filmjahr. "Als Kinobetreiber sind die Zahlen für mich kein Grund zum Feiern", teilte Spio-Präsident Negele am Freitag mit. Auch 2019 sei der Marktanteil deutscher Filme weiter gesunken, was ein Alarmsignal für die Filmbranche sei. Aber immerhin: Das Kinojahr 2019 war nach Angaben der Spio etwas besser als das Jahr zuvor. (dpa, lby)

Themen folgen