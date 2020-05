13:11 Uhr

Prostitution: Münchner Polizei kontrolliert im Rotlichtmilieu

Die Münchner Polizei hat am Freitag ein illegales Bordell geschlossen. Zudem stellten die Beamten in einer anderen Einrichtung einen Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz fest.

Die Münchner Polizei hat bei einer Razzia ein illegales Bordell geschlossen. Bei einem zweiten Einsatz wurde ein Verstoß gegen den Infektionsschutz festgestellt.

Die Münchner Polizei hat in der vergangenen Woche mehrere Kontrollen im Rotlichtmilieu durchgeführt. Dabei stellten die Beamten auch einen Verstoß gegen die Infektionsschutz-Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie fest.

Infektionsschutz: Polizei ermittelt gegen Freier und Prostituierte

Bei einer Kontrolle in einem Bordell im Münchner Norden wurden am Donnerstagmittag eine 45-jährige Prostituierte und ihr 38-jähriger Kunde in einem Zimmer erwischt. Wie die Polizei berichtet, hatten die beiden gegen Bezahlung Sex gehabt - trotz des aktuell gültigen Verbots im Rahmen des Infektionsschutzes. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann und die Frau.

Am Freitag durchsuchten die Ermittler ein weiteres Münchner Bordell. Die Beamten durchsuchten zwischen 12 und 19 Uhr im Rahmen einer Razzia ein Wohngebäude mit mehreren Appartements im Stadtteil Lehel. Zuvor hatte die Polizei Hinweise erhalten, wonach in dem Anwesen sexuelle Dienstleistungen angeboten worden seien. Weitere Ermittlungen führten schließlich zur Durchsuchung der Einrichtung.

Verbotene Prostitution: Ermittler schließen Bordell im Lehel

Bei der Razzia trafen die Ermittler acht Prostituierte aus Osteuropa an. Gegen die Frauen ermittelt die Polizei nun wegen verbotener Ausübung der Prostitution und Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz. Allerdings hätte das Bordell auch ohne die verschärften Infektionsschutz-Maßnahmen schließen müssen: Das betreffende Wohngebäude liegt innerhalb des Sperrbezirks der Stadt München. Über die Hintermänner des illegalen Bordellbetriebs machte die Polizei keine Angaben (AZ)

Lesen Sie dazu auch: Corona-Berufsverbot und keine Hilfe: Prostituierte sind verzweifelt

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen