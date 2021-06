Der evangelische Kirchenkreis Augsburg-Schwaben feiert 50. Geburtstag. Zwischen traditionell konfessionellen Städten und dörflicher Diaspora hat der Regionalbischof zu vermitteln.

Er war der jüngste Spross der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern, aber sicher nicht der unbedeutendste. Denn der Kirchenkreis Augsburg-Schwaben, der am 1. Juli den 50. Geburtstag feiert, bildet seit Jahrhunderten einen Kernbestand protestantischen Lebens im Freistaat. Aber wie so oft im Königreich Bayern stand Neuling Schwaben erst einmal im Schatten von München. Noch Ende der 1960er versperrte sich der dortige Kreisdekan Hans Schmid einer Abtrennung. Als er 1971 aus dem Amt schied, ging es ganz schnell: Ein Kirchengesetz vom 19. März besiegelte die Gründung des sechsten Kirchenkreises. Mit heute 268000 Gläubigen in über 150 Kirchengemeinden erstreckt er sich vom Allgäu bis ins Ries, von Neu-Ulm bis Aichach.

Kirche: Was sind eigentlich die Aufgaben des Regionalbischofs?

Erster Regionalbischof wurde der Theologieprofessor Walter Rupprecht. Er wusste, dass er außer seinem Wort und den Beziehungen, die er anknüpft, keine Macht hat. Also wurde Rupprecht zum Brückenbauer zwischen den Gemeinden und der Landeskirche, zwischen der Kirche und der Gesellschaft. Sein Vorbild inspirierte alle fünf Nachfolger. Der Regionalbischof zettelt Kommunikation an, er vermittelt, er macht sich ein Bild, er bringt zusammen. Er ist ein Reisender; schon zur Grundausstattung des Amtes gehörte 1971 ein Kraftfahrer. „Ich war immer gern unterwegs“, blickt Oberkirchenrat Ernst Öffner, von 1995 bis 2008 Kreisdekan, zurück.

Dass er keine Finanzmittel verteilen konnte, habe ihm Freiheit gegeben. „Ich war nie erpressbar.“ Er erklärte die Vorgaben der Landeskirche, beriet die Dekanate und nahm manches Anliegen in die Runde der Oberkirchenräte im Münchner Landeskirchenamt mit. Bloß in der Behörde zu arbeiten, hätte er sich nicht vorstellen können. „Unsere Chance als Außendienstler besteht darin, Erfahrungen, Themen und Probleme in die Kirchenleitung einzubringen. Wir wissen, wie die Stimmung im Land ist. Auch untereinander profitieren wir sehr davon“, sagt Öffner vom Regionalbischof. Direkten Einfluss ausüben kann er bei der Besetzung der Pfarrstellen, die Unterlagen ab der Ausschreibung gehen über seinen Tisch. Oft hat er die jungen Pfarrerinnen („ich bin glücklich, dass wir so viele in der Landeskirche haben“) und Pfarrer selbst schon ordiniert.

Wie ist das protestantische Selbstbewusstsein in Schwaben?

Der Kirchenkreis Augsburg-Schwaben ist bunt zusammengewürfelt. Neben den altprotestantischen Freien Reichsstädten Augsburg, Kempten, Kaufbeuren, Memmingen, Nördlingen und Ulm liegen Diasporagebiete mit wenigen, verstreuten evangelischen Christen. Die Flüchtlingsströme nach dem Zweiten Weltkrieg und die Anziehungskraft prosperierender Wirtschaftsräume hat überall Durchmischung bewirkt. Im Ries findet der Regionalbischof jedoch ein anderes protestantisches Selbstbewusstsein vor als im überwiegend katholischen Mittelschwaben. Er spitzt also die Ohren, schaut Ökobauernhöfe bei Oettingen genauso an wie die Flüchtlingshilfe in Kaufbeuren. Der Regionalbischof führt auch die politische Rede in der Kirche. So predigte Axel Piper zu Karfreitag in Augsburg über Liebe, die standhält auch in der Pandemie, die nicht vorschnell andere Menschen verurteilt, sondern auch Fehler verzeiht.

So wird der 50. Geburtstag des Kirchenkreis Augsburg-Schwaben gefeiert

Die Stadt Augsburg hat den evangelischen Kreisdekan zum führenden Ökumeniker gemacht. Er koordiniert die allfälligen Jubiläen: 450 Jahre Confessio Augustana (1980), 450 Jahre Augsburger Religionsfrieden (2005), 500 Jahre Luthers Verhör durch Kardinal Cajetan (2018). Kraft Amtes führt der Regionalbischof den Juryvorsitz zur Vergabe des Augsburger Friedenspreises. Vier Mal hat Ernst Öffner einen würdigen Preisträger sondiert. „Es ist ungemein spannend, die unterschiedlichen Ideen der Juroren zu bündeln“, weiß er. Für die Auszeichnung gewann Öffner Präsident Michail Gorbatschow und Prinz Hassan von Jordanien, er kontaktierte die palästinensische Friedensaktivistin Sumaya Farhat-Naser und Bischof Alfons Nossol von Oppeln. Überhaupt zählt das große Netzwerk, das der Regionalbischof sich spinnt. Bürgermeister und Behörden, Unternehmer und Vordenker, Politiker und religiöse Würdenträger sind seine Gesprächspartner. Seine zehn Dekane (Augsburg hat drei) lädt er regelmäßig zur Konferenz, auch wenn sie alle ihre Selbstständigkeit genießen.

Zur Information: Gefeiert wird der 50. Geburtstag des Kirchenkreises am 1. Juli digital mit der launigen Festrede „Die Bedeutung von bayerisch Schwaben für die Weltkirche“.