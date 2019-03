vor 47 Min.

Protestanten stellen sich für die Zukunft auf

Kirchenparlament beschließt Reformen

Ein neues Projekt der evangelischen Kirche soll Menschen bei Taufen, Trauungen und Beerdigungen intensiver begleiten. Das hat das oberste Entscheidungsorgan der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern während der Landessynode in Lindau am Bodensee beschlossen. Die Projektkosten liegen bei etwa 3,25 Millionen Euro. Am Donnerstag endete die Frühjahrstagung des evangelischen Kirchenparlaments.

Insgesamt wurden Beschlüsse zu 15 Anträgen gefasst. Dabei gab das Kirchenparlament der 2,4 Millionen bayerischen Protestanten mit großer Einmütigkeit dem kirchlichen Reformpaket „Profil und Konzentration“ Konturen, mit dem die Kirche wieder neu die Menschen in ihren jeweiligen Lebenswirklichkeiten erreichen will. Außerdem brachten die 108 Synodalen, in der Mehrzahl Laien, ein Klimaschutzkonzept für die Kirche, die Gemeinden und Einrichtungen auf den Weg. Mit ihren Entscheidungen sei die Tagung in Lindau zu einer „Zukunftssynode“ geworden, wie Synodalpräsidentin Annekathrin Preidel als Fazit zog.

Zu den Maßnahmen in dem beschlossenen Reformprozess gehören konkrete Projektideen wie eine Kirchen-App, Tauffeste oder christliche Bestattungsunternehmen. Aber es gibt auch Vorschläge, finanzielle Mittel für Menschen mit Migrationshintergrund zur Verfügung zu stellen, neue evangelische Schulen zu gründen oder ein Rotationsverfahren für kirchliche Leitungsfunktionen einzuführen. Eine Debatte um die Erhöhung der Lebensarbeitszeit der Pfarrer sowie Kürzungen bei Pensionen und Weihnachtsgeld wurde während der Tagung zurückgezogen und daher nicht besprochen. Das nächste Treffen des Kirchenparlaments findet im Herbst 2019 in Bamberg statt. (dpa, epd)

