Proteste gegen geplante Erlebniswelt am Grünten zeigen Wirkung

Plus Die Investorenfamilie will auf die umstrittene „Walderlebnisbahn“ verzichten. Kritiker begrüßen das, halten aber auch die abgespeckten Pläne noch für zu groß.

Nach den massiven Protesten gegen die Pläen für eine Art "Erlebniswelt" auf dem Grünten, einem der markantesten Berge im Allgäu, rudern die Investoren nun ein Stück zurück: Die Oberallgäuer Unternehmerfamilie Hagenauer verzichtet auf die geplante „Walderlebnisbahn“. Damit wolle man „vor allem einer weiter fortschreitenden Polarisierung innerhalb der Bevölkerung entgegenwirken“, heißt es in einer Erklärung der Familie, die auch die „Alpsee-Bergwelt“ bei Immenstadt betreibt.

Die vergangenen Monate hätten gezeigt, dass sich hauptsächlich an der geplanten „Walderlebnisbahn“ die Geister scheiden, sagte Anja Hagenauer. Sie stellte aber zugleich klar: Es gehe nicht darum, die Pläne des Unternehmens für den Grünten zu beerdigen. Wie mehrfach berichtet, sollen an dem Berg oberhalb von Rettenberg die alten, zum Teil noch dieselbetriebenen Grünten-Lifte abgebaut werden. Geplant ist zudem der Neubau einer Zehner-Kabinenbahn für den Sommer- und Winterbetrieb sowie einer Sechser–Sesselbahn für den Winter und ein neuer Schlepplift an der Mittelstation. Die alte Grüntenhütte soll einer neuen Gastronomie weichen.

Anja Hagenauer bleibt dabei: „Wir wollen der örtlichen Bevölkerung und den Besuchern schon bald ein modernes, sicheres und umweltgerechtes Ski- sowie ein von Altlasten und Trampelpfaden befreites Wandergebiet präsentieren.“ Die Unternehmerin rechnet damit, dass der Verzicht auf die „Walderlebnisbahn“ zu geringeren Besucherzahlen führen werde. Vorgesehen waren zwei unterschiedliche Linien, an denen die Gäste mit 15 oder mit 60 Stundenkilometern zu Tal gleiten. Trotz des Verzichts auf die Bahn, die in der Branche auch als „Rollglider“ bezeichnet wird, könne eine „Grünten-Bergwelt“ wirtschaftlich betrieben werden, sagte Hagenauer.

Die Initiative "Rettet den Grünten" geht gegen die Pläne der Investoren vor

In einer ersten Stellungnahme sagte Max Stark von der Initiative „Rettet den Grünten“, die die Erschließungspläne ablehnt, zum Verzicht auf die „Waldseilbahn“: „Wir begrüßen das und glauben, dass diese Entscheidung dem öffentlichen Druck geschuldet ist.“ Es sei nicht auszuschließen, „dass in ein paar Jahren doch wieder so etwas beantragt wird“.

Die Initiative werde weiter gegen die Pläne für den Grünten mobil machen, kündigte Stark an. Man halte die Investitionen in den Winterbetrieb angesichts des Klimawandels für fragwürdig und die Bahn für den Sommerbetrieb sei überdimensioniert. Dadurch werde der Berg „überlastet“. Der Oberallgäuer Landrat Anton Klotz hofft, dass sich nach den emotional geführten Diskussionen über das Projekt in den vergangenen Monaten jetzt die Wogen glätten. Die Entscheidung der Familie Hagenauer sei richtig und geeignet, „den Druck aus dem Kessel zu nehmen“. Klotz ist ein Befürworter des Projekts, er sagte gegenüber unserer Redaktion aber auch: „Der Sommerbetrieb ist wichtiger als eine Erlebnisbahn.“

Auch der DAV kritisiert die geplante Erlebniswelt am Grünten

Zu den Kritikern gehört auch der Deutsche Alpenverein (DAV) in München. „Wir begrüßen den Schritt der Familie Hagenauer ausdrücklich, die Walderlebnisbahn nicht weiter zu verfolgen“, sagte Steffen Reich, Verbandsreferent für Naturschutz, auf Anfrage. Mit der Entscheidung der Investoren werde der größte Kritikpunkt des Alpenvereins ernst genommen. Nun komme es darauf an, „dass auch andere Maßnahmen möglichst naturschonend geplant werden und ein vernünftiges Verkehrskonzept erstellt wird“, ergänzte Reich. Der DAV sei gerne bereit, „sich konstruktiv in die weitere Entwicklung einzubringen“.

Sie könne noch nicht sagen, wann die Pläne für die Grünten-Bergwelt bei der Genehmigungsbehörde eingereicht werden, sagte Anja Hagenauer. Es sei aber auszuschließen, dass kommenden Sommer schon gebaut werden könne. Dafür wird es ab dem 21. Dezember erstmals seit zwei Saisons wieder einen Winterbetrieb an den Grüntenliften geben.

Lesen Sie dazu auch: Wie ein Millionen-Projekt am Grünten ein Dorf entzweit

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.