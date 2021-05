Prozess in Würzburg

vor 17 Min.

Ordensschwester gewährt Kirchenasyl und muss vor Gericht

Plus Juliana Seelmann muss sich vor Gericht verantworten, weil sie zwei Nigerianerinnen schützen wollte. Sie kannte die Konsequenzen – und hofft doch auf Gerechtigkeit.

Von Moritz Baumann

„Ein Samariter aber ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn.“ In nur wenigen Worten drückt dieser biblische Satz aus, was Nächstenliebe bedeutet, sagt die Ordensfrau Juliana Seelmann. Bis heute, davon ist sie überzeugt, sei das Gleichnis vom barmherzigen Samariter der Auftrag, Menschen in Not zu helfen.