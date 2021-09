Versuchter Mord? Mann soll gehörlose Frau bei Autorennen angefahren haben

Ein junger Mann rast mit seinem Wagen durch Würzburg. Er will einem Kontrahenten zeigen, dass sein Wagen schneller ist, glaubt die Staatsanwaltschaft. Da überquert eine gehörlose Frau die Straße.

Nach einem mutmaßlich illegalen Autorennen in Würzburg muss sich von Freitag (10. September) an ein 22-Jähriger wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht der Mainstadt verantworten. Der Angeklagte hat nach Auffassung der Staatsanwaltschaft mit seiner rücksichtslosen Fahrweise den Tod einer gehörlosen Fußgängerin billigend in Kauf genommen.

Der Mann soll sich am 1. Dezember 2019 in Würzburg mit einem Kontrahenten ein verbotenes Autorennen geliefert haben. Dabei habe er die heute 44-Jährige erfasst, die mit ihrem Hund bei Grün die Straße überquerte. Die Frau und das Tier erlitten leichte Verletzungen.

Mord und Totschlag 1 / 4 Zurück Vorwärts In vielen Prozessen zu Gewaltverbrechen müssen die Gerichte entscheiden, ob die Tat als Mord oder Totschlag zu werten ist. Häufig weicht das Urteil in diesem Punkt dann auch von der Anklageschrift ab.

Einen Menschen mit Vorsatz zu töten ist zumindest ein Totschlag nach Paragraf 212 des Strafgesetzbuches. Der übliche Strafrahmen hierfür beträgt 5 bis 15 Jahre Gefängnis.

Bei Mord ist die Strafe im Normalfall "lebenslang" - frühestens nach 15 Jahren wird eine Entlassung auf Bewährung geprüft. Im Gegensatz zum Totschlag verjährt Mord außerdem nie.

Für einen Mord müssen sogenannte Mordmerkmale vorliegen, die in Paragraf 211 definiert werden - etwa Habgier, Heimtücke oder andere "niedrige Beweggründe".

Gehörlose Frau überquerte bei grüne Ampel die Straße in in Würzburg

Dem Deutschen wird vorgeworfen, über eine rote Ampel gefahren zu sein. Sein PS-starkes Auto soll er zuvor gemietet haben. An dem Autorennen soll ein zweiter Raser beteiligt gewesen sein, der bisher nicht ausfindig gemacht werden konnte.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Heranwachsenden neben versuchtem Mord auch gefährliche Körperverletzung in Tateinheit mit verbotenem Kraftfahrzeugrennen und vorsätzlicher Straßenverkehrsgefährdung vor.

Raser als Mörder? Diese Frage beschäftigt die Justiz häufig

Bundesweit hat sich die Justiz bereits mehrfach mit der Frage auseinandergesetzt, ob Raser in ihren meist aufgemotzten und hochmotorisierten Autos als potenzielle Mörder unterwegs sind und den Tod anderer billigend in Kauf nehmen. Wegweisend war eine Entscheidung des Berliner Landgerichts vom Februar 2017, als zwei Fahrer als Mörder verurteilt wurden. Es war das erste Mordurteil gegen Autoraser in Deutschland.

Der Prozess sollte eigentlich schon im Januar beginnen, war aber coronabedingt verschoben worden. (dpa)

