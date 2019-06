vor 16 Min.

Prozess um tödlichen Schlag auf dem Oktoberfest beginnt

Vergangenes Jahr starb ein 58-Jähriger auf dem Oktoberfest an einer Hirnblutung, nachdem er durch einen Schlag niedergestreckt wurde. Nun beginnt der Prozess.

Vor dem Landgericht München I startet an diesem Freitag um 9.30 Uhr der Prozess um einen tödlichen Streit auf dem Münchner Oktoberfest. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 43-jährigen Angeklagten Körperverletzung mit Todesfolge vor. Er soll einen 58 Jahre alten Kontrahenten im Streit so heftig niedergeschlagen haben, dass der Mann aus dem Münchner Umland an einer Hirnblutung starb.

Der Tod auf der Wiesn hatte im vergangenen Jahr Schlagzeilen gemacht. Die beiden Männer, die sich wohl nicht kannten, waren im Außenbereich des Augustiner-Festzeltes aneinandergeraten. Der Mann streckte seinen Kontrahenten laut Polizei mit einem "wuchtigen Schlag gegen den Kopf" nieder. Das Opfer sei daraufhin zu Boden gegangen, habe sich noch einmal kurz aufgerappelt und sei dann bewusstlos geworden.

Zwei Ärzte leisteten erste Hilfe

Zwei Ärzte, die sich privat auf dem Oktoberfest aufhielten, leisteten sofort Erste Hilfe und versuchten, den Mann zu reanimieren. Er starb jedoch wenig später in einem Krankenhaus. Der Täter war unterdessen in der Menschenmenge verschwunden, einen Tag später stellte sich ein Tatverdächtiger der Polizei. (dpa)

