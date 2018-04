17:48 Uhr

Prozess um tödliches Überholmanöver wird neu aufgerollt Bayern

Bei einem Prozess um ein Überholmanöver mit tödlichem Ausgang lautet die entscheidende Frage: Haben sich die Angeklagten auf ein Autorennen eingelassen?

Ein Prozess um ein tödliches Überholmanöver im November 2016 ist am Dienstag vor dem Amtsgericht in Rosenheim neu aufgerollt worden. Zwei junge Männern aus Ulm und Rosenheim wird die fahrlässige Tötung in zwei Fällen vorgeworfen. Es bleibt zu klären, ob sich die beiden Angeklagten auf ein Autorennen eingelassen hatten.

Laut Richter hatte der 25-jährige Hauptangeklagte aus Ulm nach dem Unfall den Begriff "Rennen" selbst verwendet. In der Verhandlung hatte er allerdings erklärt, dass er sich damit auf einen anderen Fahrer bezogen hätte. Zwei unbekannte Männer, darunter der zweite Angeklagte, ein 24-jähriger Rosenheimer, seien dicht aufeinanderfolgend an ihm vorbeigezogen. Nach Angaben seines Verteidigers bezeichnete sich der Hauptangeklagte zwar selbst als Autofan, der mit seinem Wagen angeben wollte, an einem Rennen habe er mit dem Wagen allerdings nicht teilgenommen.

Für Zeugen sah es nach einem Autorennen aus

Zeugenaussagen beschreiben die Fahrweise aller drei Fahrzeuge als rasant. Eine Frau sei geschnitten worden. Einem Mann kam der Gedanke, "die werden jetzt ein Rennen fahren". "Für mich sah's aus, als ob die sich jagen", erzählte eine dritte Zeugin.

Während die vorbeiziehenden Fahrzeuge ihr Tempo drosselten, habe der Hauptangeklagte beschleunigt und zum Überholen angesetzt. Nach Aussage des 25-Jährigen habe er das entgegenkommende Fahrzeug erst bemerkt, als seine Beifahrerin aufgeschrien hatte. Da der Wagen des zweiten Angeklagten auf der selben Höhe fuhr, hatte der Hauptangeklagte keine Möglichkeit in die rechte Spur einzuscheren. "Für mich hat es sich so angefühlt, als ob er schneller geworden ist".

Der Zusammenstoß endet für die Fahrerin und eine Mitfahrerin tödlich

Daraufhin stieß der 25-Jährige frontal mit dem entgegenkommenden Auto zusammen. Die 21-Jährige Fahrerin und eine 15-jährige Mitfahrerin starben. Deren damals 19-jährige Schwester überlebte den Zusammenstoß schwer verletzt. Auch die Beifahrerin des Unfallfahrers erlitt schwere Verletzungen. Zu Beginn der Verhandlung bat der Verteidiger des Hauptangeklagten die Hinterbliebenen in seinem Namen um Entschuldigung.

Zunächst sind für den Prozess im oberbayerischen Rosenheim vier Verhandlungstage angesetzt worden. Weil der Unfallverursacher beim Prozess im vergangenen Jahr nicht verhandlungsfähig war, wurde zunächst nur gegen den zweiten Angeklagten ermittelt. Als sich allerdings Hinweise ergaben, dass es bereits auf der Bundesstraße zu Provokationen zwischen den Fahrern gekommen war, wurde die Anklage ausgeweitet. Bei der Neuauflage des Prozesses äußerte sich der 24-jährige Rosenheimer allerdings bisher nicht. (dpa/lby)

