vor 21 Min.

Qualitätsbericht: Nur Fugger-Express verbessert sich Bayern

Die Bayerische Eisenbahngesellschaft hat die Bahn-Betreiber neu bewertet. Von den Regionalbahnen im Großraum Augsburg hat sich nur der Fugger-Express verbessert.

Im neuesten Qualitätsbericht der Bayerischen Eisenbahngesellschaft BEG hat in der Region nur der „Fugger-Express“ besser abgeschnitten als im vorigen Jahr.

Der Fugger-Express, der zwischen Ulm bzw. Donauwörth über Augsburg nach München unterwegs ist, kommt bei den Kriterien Sauberkeit, Fahrgastinfo, Funktionsfähigkeit der Ausstattung, Service der Zugbegleiter und Beschwerdemanagement auf 21 von 100 möglichen Pluspunkten – fünf Punkte mehr als beim letzten Mal. Der Fugger-Express ist damit auf Platz 19 von 29 Bahnen in Bayern notiert. Weil andere Bahnen sich verbessert haben, rutschte er jedoch einen Platz ab.

BRB, Kneipp-Lechfeld-Bahn, DB Regio und Regio Allgäu-Schwaben haben sich verschlechtert

Die anderen drei Bahnen in der Region haben Punkte verloren: Die Bayerische Regiobahn BRB zum Ammersee und nach Ingolstadt kommt auf 54 Bonuspunkte (bisher 58) und liegt damit nach wie vor auf dem achten Gesamtrang. Die Kneipp-Lechfeld-Bahn der DB Regio nach Bad Wörishofen wird mit 25 Pluspunkten (bisher 28) bewertet, was nur noch Platz 17 (bisher Rang 12) bedeutet. Und Regio Allgäu-Schwaben kommt nur auf zwei Pluspunkte (bisher 11) und rutscht vom 23. auf den 26. Platz ab. Zum Vergleich: Die beste Bahn in Nordbayern erreicht 96 Bonuspunkte.

Die BEG finanziert und kontrolliert im Auftrag des bayerischen Verkehrsministeriums den Nahverkehr. Das Qualitätsranking wirkt sich auf die Betreiber aus: Wer Pluspunkte erzielt, erhält Bonuszahlungen, bei negativen Werten werden Strafen fällig. Es beruht auf den Ergebnissen von Tests und Fahrgastbefragungen. Nicht erfasst ist hier die Pünktlichkeit. Diese wird extra bewertet. (wer)

