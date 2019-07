11:01 Uhr

Quiz: Mit welchen Titeln schmücken sich Städte und Gemeinden?

"Stadt am Fluss" oder "Mitten im Schönen": Ortschaften geben sich gern einen wohlklingenden Beinamen. Raten Sie mit, welcher Slogan für welche Stadt oder Gemeinde steht.

"Blumenstadt", "Spargelstadt", "Stadt am Fluss": Städte und Gemeinden schmücken sich gerne mit einem wohlklingenden Beinamen, der den Charakter des Ortes unterstreichen und im besten Fall Besucher und Gewerbetreibende anlocken soll.

Nicht immer sind es nur Titel, manchmal auch ganze Slogans, die das Alleinstellungsmerkmal einer Stadt unterstreichen sollen: So wirbt eine Stadt in der Region mit "Die schönsten Ecken sind rund", eine andere mit "Renaissance an der Donau".

Wie passend die jeweiligen Beinamen sind, darüber lässt sich streiten. Während einige tatsächlich die jeweiligen Orts-Charakteristika anpreisen, klingen andere ziemlich austauschbar. So findet sich in der Region beispielsweise eine Stadt, die "beflügelt", sowie eine "fortschrittliche Gemeinde". Sie merken schon: Stadtmarketing lässt sich mal mehr, mal weniger einfallsreich betreiben.

Quiz: Welcher Slogan steht für welche Stadt?

Wir haben uns einmal genauer angeschaut, mit welchen Titeln und Slogans sich die Städte und Gemeinden in der Region präsentieren. Die Ergebnisse finden Sie in unserem Quiz. Klicken Sie sich durch die Fragen und raten Sie mit. Erkennen Sie, welcher Ort hinter welchem Slogan steckt?

Um die Lösung zu sehen, klicken Sie einfach auf die blauen Fragekarten. Die Antworten finden sich auf der Rückseite. (sli)

