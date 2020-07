vor 1 Min.

Radfahrer nach Unfall in München gestorben

In München endet ein Verkehrsunfall für einen 87-jährigen Radfahrer tödlich. Die Schuldfrage ist noch nicht geklärt.

Ein 87-jähriger Radfahrer ist am Dienstag nach einem Verkehrsunfall in München gestorben. Laut Polizei wurde der Mann an der Schleißheimer Straße vom Auto einer 35-Jährigen erfasst, als er über eine Kreuzung fuhr. Der Mann stürzte mit dem Kopf auf den Asphalt und verletzte sich dabei schwer. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Dort starb er wenig später an seinen Kopfverletzungen.

Die Polizei machte bislang keine Angaben, wer für den Unfall verantwortlich war. Ein Teil der Schleißheimerstraße war für etwa eine Stunde gesperrt. Es kam jedoch zu keinen längeren Staus. (AZ)

