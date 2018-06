vor 33 Min.

Rauchmelder rettet Ehepaar bei Brand ihres Hauses das Leben Bayern

Weil sie vom Rauchmelder geweckt wurden, hat ein Ehepaar den Brand ihres Wohnhauses im oberbayerischen Eichstätt unverletzt überstanden.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das gesamte Dachgeschoss des Einfamilienhauses im Ortsteil Rebdorf in Flammen. Nach Polizeiangaben vom Sonntag gelang es dem 72 Jahre alten Mann und seiner Frau unverletzt ins Freie zu kommen. Den Schaden schätzte die Polizei auf mindestens 200 000 Euro. Das Haus ist unbewohnbar. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer am Samstagmorgen im Bereich einer Deckenlampe aus. Ermittler der Kriminalpolizei sollen herausfinden, was den Brand verursacht hat. (dpa/lby)

