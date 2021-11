Reborn-Babys

vor 47 Min.

Warum eine Würzburger Rentnerin mit Puppen "spielt"

Plus Heike B. sammelt Puppen, die Kindern täuschend ähnlich sehen. Was die 60-Jährige daran so begeistert und warum nicht jeder die Leidenschaft nachvollziehen kann.

Von Gina Thiel

Als Heike B. die Tür zu dem Zimmer im ersten Stock ihres Würzburger Einfamilienhauses öffnet, erwarten einen dort sechs strahlende Kindergesichter. Doch schnell wird klar: Hier spielen keine echten Kleinkinder miteinander. Es sind lebensecht wirkende Puppen, die ordentlich aneinandergereiht im Raum verteilt sitzen. Die 60-jährige Heike B. hat ein ungewöhnliches Hobby: Sie sammelt sogenannte Reborn-Babys.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .