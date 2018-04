vor 35 Min.

Redakteure der Tageszeitungen legen Arbeit nieder Bayern

Bei zahlreichen bayerischen Tageszeitungen sind Redakteure und Redakteurinnen am Montag in einen Warnstreik getreten. Hintergrund ist der Tarifstreit in der Branche.

Im Tarifstreit zwischen Journalistenverbänden und Zeitungsverlegern ist es am Montag zu Warnstreiks bei vielen bayerischen Tageszeitungen gekommen. Hintergrund ist die vierte Verhandlungsrunde, die zeitgleich in Frankfurt stattfindet.

Aufgerufen zum Warnstreik hatten der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) und die Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) in Verdi. In Bayern war der Appell an Redaktionen von 16 Tageszeitungen gegangen - darunter Augsburger Allgemeine, Allgäuer Zeitung und Süddeutsche Zeitung.

Die Arbeitnehmerverbände fordern für eine Laufzeit von zwölf Monaten eine Tariferhöhung von 4,5 Prozent rückwirkend zum Jahresbeginn sowie 200 Euro mehr für Berufseinsteiger. Die Arbeitgeberseite hatte ihr Angebot zuletzt von 2,4 auf 2,6 Prozent mehr Geld erhöht. Die Laufzeit sehen sie bei 30 Monaten, den Betrag für die Berufseinsteiger bei 120 Euro.

Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) erwarte zudem von den Gewerkschaften mehr Offenheit für strukturelle Anpassungen im neuen Gehaltstarifvertrag, teilte der Verband am Freitag mit. So solle die Berufsjahrestaffel, bei der Redakteure bisher aufgrund von Dienstjahren mehr Geld erhielten, mit Qualifizierungsmaßnahmen verknüpft werden. Kritik dazu kam vom DJV: Es müssten nun Gehaltsverbesserungen verhandelt werden, statt sich in Nebenthemen zu verlieren.

Die Tarifverhandlungen für die 13.000 Redakteure und die festen freien Journalisten bei deutschen Tageszeitungen sind am Montag in ihrer vierten Runde ohne Ergebnis geblieben. Die Gespräche wurden auf den 25. April vertagt, wie der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV), die Gewerkschaft Verdi und der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) mitteilten. Sowohl Arbeitgeber als auch Gewerkschaften hatten mit keiner Einigung gerechnet.

"Wir sind auf die Gewerkschaften zugegangen und erwarten nun von den Arbeitnehmervertretern Einigungsbereitschaft in der nächsten Runde", sagte BDZV-Verhandlungsführer Georg Wallraf. Nach seiner Darstellung kamen sich die Verhandlungsparteien näher - etwa bei dem Vorschlag der Verleger, die Berufsjahresstaffel optional mit Qualifizierungsmaßnahmen zu verknüpfen, "um Redakteure inhaltlich und technisch für ihre tägliche Arbeit fit zu machen". (dpa, AZ)

Themen Folgen