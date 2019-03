Rede von "großartig" bis "Fehlbesetzung" - die Reaktionen auf Schafroth

10:32 Uhr

Zum ersten Mal trat der Allgäuer Kabarettist Maxi Schafroth als Fastenredner beim Starkbieranstich auf dem Nockherberg auf. Anders als seine Vorgänger wählte er keine Rolle, sondern sprach - nach einem kleinen Ausflug in die Reihen der CSU - als Maxi Schafroth zu den Politikern. Nach einigen verhaltenen Reaktionen am Anfang erhielt er zum Schluss viel Applaus und reichlich Lob von Seiten der Politik. Im Netz fallen die Reaktionen allerdings etwas anders aus. Die Stimmen zum Abend:

Ministerpräsident Markus Söder bezeichnete die Rede als "großartig, witzig, fair und unterhaltsam": "Das war (...) eine der besten Premieren, die jemand gemacht hat." Unnötig fand Söder allerdings das "Nachtreten" in Richtung Horst Seehofer im Singspiel.

Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger reagierte nicht ganz so überschwänglich, sah bei Schafroth noch Luft nach oben: "Als Fastenprediger ist er noch entwicklungsfähig." Auf Twitter schrieb er allerdings: "Nockherberg kannt schlechda sei". Die Handlung des Singspiels kritisierte Aiwanger als "ein bisschen dünn".

Relativ viel Platz in seiner Rede räumte Maxi Schafroth dem CSU-Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ein, auch im Singspiel bekam seine Person eine große Rolle. Vor allem wurde Scheuer dafür kritisiert, der Autoindustrie besonders nahe zu sein, was ihm den Spitznamen "Autoschmuser Andi" einbrachte. Nach der Fastenrede sagte er, man sei ja nicht zum Spaß da, Kritik müsse man am Nockherberg schon aushalten können. Das Singspiel kommentierte er mit: "Man muss auch über sich selbst lachen können."

Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Schulze, die zum ersten Mal als Rolle im Singspiel vorkam, sagte, sie habe Tränen gelacht. Über ihr Double sagte Schulze: "Sie ist viel cooler als ich." Über Maxi Schafroth sagte sie: "Er hat gut eingeschenkt und ich finde es gut, dass er auch über Gleichberechtigung gesprochen hat. Wir brauchen mehr Männer wie ihn, die Feministen sind."

Schafroths Vorgängerin am Nockherberg, "Mama Bavaria" Luise Kinseher, sagte über den neuen Fastenredner: "Maxi hat das Spitze gemacht. Der Figurenwechsel hat mir super gefallen, mit seiner Leichtigkeit und dem Quirligen hat er die Leute bekommen."

Ähnlich sahen das viele Twitter-Nutzer, die Schafroth für seine erste Rede am Nockherberg Bestnoten gaben.

Fazit zum #Nockerberg: Ein großartiges Debüt, ganz großes Kino. Bestnote für #Schafroth — Dominik Konther (@CapSait) 12. März 2019

"Ob man gute Politik macht oder nicht, das merkt man ganz leicht. Nämlich in dem man sich fragt ob man sich wohl fühlt bei dem Gedanken, der Betroffene der eigenen Politik zu sein."



Grandioses Schlusswort von Maxi #Schafroth am #Nockherberg — Der Eingeschneite (@kai_ser69) 13. März 2019

Anders als im Saal wurde in den Sozialen Netzwerken jedoch auch reichlich Kritik laut. Schafroth lache ständig über seine eigenen Witze und sei zu harmlos, kritisierten sie. Außerdem vermissten viele eine Kunstfigur wie den "Bruder Barnabas" oder die "Mama Bavaria". (AZ)

Begeisterung bei der CSU. Bestes Zeichen, dass man seine Premiere am #Nockherberg versaut hat. — Fraeulein Bruenett (@Frl_Bruenett) 12. März 2019

Maximilian Schafroth auf'm #Nockherberg ist leider eine glatte Fehlbesetzung. Dass er nicht ansatzweise respektiert wird, zeigten die vielen geheuchelten Kommentare der Politiker. Am Schluss fragte ich mich, wer lacht jetzt hier wen aus? — Gerhard (@GerhardPoppe) 13. März 2019

Unsere Kritik finden Sie hier.

25 Bilder Spott und bissige Kritik: Schafroth nimmt Söder & Co. aufs Korn Bild: Tobias Hase

