vor 17 Min.

Regen und Gewitter: Ist Besserung in Sicht? Bayern

Regen und Gewitter am Pfingstwochenende: Das hätten wir uns anders vorgestellt. Aber schon am Montag soll das Wetter besser werden und sich die Sonne zeigen.

Das Pfingstwochenende haben sich viele bisher wohl anders vorgestellt. Während uns am Sonntag noch das ein oder andere Gewitter in der Region Augsburg die Feiertagsstimmung vermiest, ist am Pfingstmontag wieder Besserung in Sicht. Bereits am Nachmittag lassen die Regenschauer nach und die Sonne lässt sich blicken. Bei bis zu 23 Grad wird es laut dem Deutschen Wetterdienst am Montag recht warm und meist sonnig.

Schauer und Gewitter kommen am Mittwoch zurück

Ähnlich sind die Aussichten für Dienstag: Viel Sonne, ein paar Wolken und bis zu 23 Grad erwarten uns. Doch schon am Mittwoch ziehen wieder vermehrt Schauer und Gewitter auf. Trotzdem wird es mit 22 Grad noch warm.

Gute Aussichten für das Wochenende

Hoffnung gibt es aber für das kommende Wochenende. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit sommerlichen Temperaturen. Bis zu 27 Grad sind möglich. (AZ)

