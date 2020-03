vor 35 Min.

Regen und Schneematsch sorgen für glatte Straßen in Bayern

Kälte, Neuschnee und Glätte: Autofahrer in Bayern müssen sich auf einiges einstellen. In welcher Region es besonders kalt wird.

Autofahrer müssen sich in Bayern auf teils glatte Straßen einstellen. Neuschnee an den Alpen sorge in der Nacht auf Sonntag bis ins Flachland für Glätte durch Schneematsch, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Auch in den nördlichen und östlichen Mittelgebirgen fällt den Angaben zufolge am Samstag oberhalb von 600 bis 800 Metern bis zu fünf Zentimeter Neuschnee und es wird entsprechend glatt.

Wetter in Bayern: Experten warnen vor Glätte auf den Straßen

Die Meteorologen warnten außerdem bayernweit vor Glätte durch gefrierende Nässe. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf Sonntag auf drei Grad am Bodensee und minus sieben Grad im Vogtland. In der Region Augsburg werden zwischen 2 und -1 Grad sowie leichter Schneefall erwartet.

Am Sonntag bleibt es kühl bei Höchsttemperaturen von einem Grad im Mittelgebirge und neun Grad am Untermain. In Augsburg gehen die Experten von 4 Grad aus. Am Alpenrand sind nach DWD-Angaben zu Beginn des Tages noch dichte Wolken zu sehen, ansonsten ist es sonnig. Dazu weht ein starker bis stürmischer Wind aus Nordosten. Sonnig und sehr windig bleibt es laut DWD auch zum Start der neuen Woche. (dpa)

