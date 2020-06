15:16 Uhr

Regensburg-Besuch von Papst Benedikt geht zu Ende

Vier Tage verbrachte der frühere Papst Benedikt in seiner alten Heimat. Zweimal täglich besuchte er seinen 96 Jahre alten Bruder Georg Ratzinger. Am Montag soll der Aufenthalt enden.

Die Rückreise des emeritierten Papstes Benedikt in den Vatikan ist für Montag geplant. Das teilte das Bistum Regensburg am Sonntag mit. Der 93-Jährige hält sich seit Donnerstag in Regensburg auf, wo er überraschend seinen schwer erkrankten Bruder Georg Ratzinger besucht. Wie schon in den vergangenen Tagen ließ sich Benedikt auch am Sonntagmorgen mit einem rollstuhlgerechten Wagen des Malteser-Hilfsdienstes zur Wohnung des Bruders fahren. Dort feierten sie eine Messe.

Papst Benedikt besuchte sein früheres Wohnhaus in Pentling bei Regensburg

Nähere Informationen zur Abreise gab es zunächst nicht. Der frühere Papst wird mit seiner Entourage, zu der sein Privatsekretär Georg Gänswein, sein Arzt sowie Sicherheitskräfte des Vatikans gehören, in einer italienischen Militärmaschine zurückfliegen. Seit seiner Emeritierung im Jahr 2013 lebt Benedikt in einem Kloster in den Vatikanischen Gärten.

Am Samstag hatte der 93-Jährige zusammen mit Gänswein und dem Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer sein früheres Wohnhaus in der wenige Minuten entfernten Gemeinde Pentling besucht. Darin ist seit 2012 eine Begegnungsstätte des Institutes Papst Benedikt XVI. untergebracht. Einrichtung und Mobiliar sind teilweise im Original erhalten, teilweise rekonstruiert. Es gibt in dem 1969 gebauten, zweigeschossigen Einfamilienhaus heute zudem Besprechungsräume und ein Archiv.

Benedikt habe sich das Haus zeigen lassen - erstmals seit seinem Besuch 2006 - und einige Minuten auf der Terrasse Platz genommen, berichtete der stellvertretender Institutsleiter Christian Schaller. Der Papst sei sehr berührt gewesen.

Papst Benedikt betete am Grab seiner Familie

Zuvor hatte der Ex-Pontifex in Regensburg am Grab seiner Eltern und seiner Schwester Halt gemacht. Dort betete er gemeinsam mit seinem Privatsekretär Georg Gänswein, Bischof Rudolf Voderholzer und einigen wenigen weiteren Teilnehmern ein Vater Unser und Ave Maria.

Papst Benedikt: Stationen seines Lebens 1 / 11 Zurück Vorwärts Joseph Aloisius Ratzinger wird am 16. April (Karsamstag) des Jahres 1927 in Markl (Oberbayern) geboren.

Ratzinger wächst mit seinen beiden Geschwistern Georg und Maria in einem religiös geprägten Elternhaus auf.

Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wird Joseph Ratzinger 1945 als Flakhelfer eingezogen.

Ratzinger studiert von 1946 bis 1951 Philosophie und Theologie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Freising und an der Universität München.

1951 wird Joseph Ratzinger im Freisinger Mariendom zum Priester geweiht. Als Priester leitete er 30 Jahre die Regensburger Domspatzen.

Ratzinger habilitiert 1957 in München über "Die Geschichtstheologie des heiligen Bonaventura". Ab 1959 ist er Professor in Bonn, Münster, Tübingen und Regensburg.

1977 beruft Papst Paul VI. Ratzinger zum Erzbischof von München und Freising. Er wählt als bischöfliches Motto "Mitarbeiter der Wahrheit".

Papst Johannes Paul II. betraut ihn 1981 mit der Leitung der Römischen Glaubenskongregation, durch die er sich den Ruf eines Hardliners erwirbt.

Nach dem Tod des Papstes Johannes Paul II zelebriert Ratzinger 2005 die Totenmesse für den Verstorbenen und leitet das Konklave zur Wahl eines neuen Papstes.

Ratzinger wird nach nur 26 Stunden im vierten Wahlgang zum 265. Papst gewählt. Er trägt fortan den Namen Benedikt XVI.

2013 tritt er nach acht Jahren im Amt freiwillig von seinem Pontifikat zurück - ein bisher einmaliger Vorgang. Benedikt wohnt fortan zurückgezogen in einem Kloster im Vatikan.

Bistumssprecher Clemens Neck sagte am Sonntag unter Berufung auf Gänswein, Papst Benedikt sei begeistert und euphorisch, dass der Besuch in seiner alten Heimat geklappt habe. Benedikt habe am Samstagabend noch viel erzählt und den Tag Revue passieren lassen. Mit seinen Begleitern ist Benedikt im Priesterseminar untergebracht. Der Bruder lebt in einem Haus in der Regensburger Altstadt. Die täglichen Begegnungen seien für die beiden Brüder sehr "belebend", sagte Neck. (dpa)

