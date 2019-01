vor 54 Min.

Rehbock mit abgetrenntem Kopf gefunden Bayern

In Füssen wurde der Kadaver eines jungen Rehbocks gefunden, dem der Kopf abgetrennt wurd - wohl als Trophäe.

Unbekannte haben einem toten Rehbock in Füssen den Kopf abgetrennt. Der Kadaver des Tieres wurde am Samstag auf einer Wiese entdeckt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Polizisten gehen davon aus, dass der Kopf des jungen Rehbocks abgetrennt wurde, um ihn als Trophäe an sich zu nehmen. Da der zuständige Jagdpächter laut Polizei nicht für die Enthauptung des Rehbocks verantwortlich ist, gehen die Ermittler von Wilderei aus. (dpa/lby)

