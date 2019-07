vor 40 Min.

Reifen zerstochen und Haus mit Teer beschmutzt - linke Chaoten am Werk?

Die Polizei München meldet zwei "staatsschutzrelevante Delikte" auf eine Immobilien- und eine Baufirma. Die Ermittler vermuten einen linkspolitischen Hintergrund.

Zwei Firmen in München sind möglicherweise von linken Chaoten attackiert worden. Die Polizei München berichtet in ihrem Pressebericht von zwei "staatsschutzrelevanten Delikten": In Obergiesing wurden Reifen von zwei Autos zerstochen, in Milbertshofen schmissen Unbekannte mit Teer gefüllte Christbaumkugeln gegen eine Hausfassade.

Angriffe auf Firmen in München - handelt es sich um linke Gewalt?

Auf Nachfrage erklärt Polizeisprecher Benjamin Castro Tellez, dass die Autos einer Firma gehören, die unter anderem am Bau von Gefängnissen beteiligt ist. Aus diesem Grund halten die Ermittler ein anti-repressives Motiv für möglich, das sich gegen die Staatsgewalt richtet. Bisher sind die Täter, die wohl zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen am Werk waren, allerdings unbekannt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Bei dem Unternehmen in Milbertshofen, das zwischen Montagabend und Dienstagvormittag von den Teerkugeln getroffen wurde, handelt es sich nach Angaben der Polizei um eine Immobilienfirma. Castro Tellez erklärt, dass sich die Tat daher gegen Gentrifizierung richten könnte. Auch hier sind die Täter noch nicht bekannt, die einen Sachschaden von mehreren tausend Euro angerichtet haben. Ob es sich um die gleichen Täter wie in Obergiesing handelt, ist daher noch unklar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen, Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 43 unter Telefon 089/2919-0 oder einer anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. (ida)

