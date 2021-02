vor 51 Min.

Rekord bei der Vogelzählaktion - und der Sieger ist der Spatz

Ob Tschilpen oder Zwitschern - während des Lockowns scheinen Menschen sich mehr für Vögel zu interessieren. Das sorgt für einen Rekord.

Von Daniela Hungbaur

Ob aus der Hecke oder vom Dach herunter – das typische Tschilpen des Haussperlings dürften die meisten Menschen erkennen und sich des kleinen hübschen Gesellens erfreuen. Er ist es auch, der bei der diesjährigen „Stunde der Wintervögel“, der längst bekannten Zählaktion des Naturschutzbundes (Nabu) Deutschland und des Landesbundes für Vogelschutz (LBV), wieder auf Platz eins kam. Und das bereits zum dritten Mal. Aber nicht nur der niedliche Spatz begeistert.

Auch wegen Lockdown: Rekordbeteiligung an Vogelzählaktion

Allgemein scheinen immer mehr Menschen Freude an der Beobachtung von Vögeln zu finden. Noch nie haben sich so viele an dem Projekt beteiligt, erklären die Veranstalter: Insgesamt haben über 40.000 bayerische Teilnehmer aus über 30.000 Gärten knapp eine Million Vögel gemeldet. Eine neue Rekordbeteiligung, die sicher auch auf den Lockdown zurückzuführen ist. Viele Menschen verbringen wesentlich mehr Zeit zu Hause, da liegt es nahe, dass den Flugkünstlern und Meistersingern im Garten und auf dem Balkon mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Allerdings wurden im Schnitt laut LBV nur 32 Vögel pro Garten beobachtet, so wenige wie noch nie in den 16 Jahren der beliebten Mitmachaktion. Nach dem Spatz kommt auf Platz zwei der Feldsperling, dann die Kohlmeise. Es folgen Amsel, Blaumeise, Buchfink, Erlenzeisig, Grünfink, Elster und Rotkehlchen.

Vogelzählaktion: Bei den Blaumeisen besteht kein Grund zur Sorge

Und wie geht es überhaupt der Blaumeise? Im vergangenen Frühling war in weiten Teilen Deutschlands eine Epidemie aufgetreten, der tausende Blaumeisen zum Opfer gefallen sind. Zwar wurden, wie der LBV schreibt, auch in diesem Winter etwas weniger Blaumeisen gemeldet als sonst. "Ein Grund zur Sorge wegen des Bakteriums besteht aber nicht", sagt LBV-Expertin Annika Lange und ergänzt: "Unsere bayerischen Blaumeisen waren von Anfang an nicht ganz so stark betroffen wie die Vögel in anderen Bundesländern. Auch zeigten sich in den letzten Monaten keine auffällig verringerten Bestandszahlen bei den bayerischen Blaumeisen."

Die meisten Vögel bekamen bei der diesjährigen "Stunde der Wintervögel" nach Angaben des LBV die Teilnehmer in Niederbayern zu sehen. Schwaben liege im Mittelwert. Die Teilnehmer in Mittelfranken und Oberbayern zählten im Schnitt pro Garten weniger gefiederte Gäste als andere bayerische Vogelfreunde.

Trotz ihrer Häufigkeit haben viele Tiere aber längst Probleme: So fehlten dem Spitzenreiter, dem Spatz, gerade in Großstädten Nistplätze an Gebäuden. Während in Berlin nach Angaben des LBV noch viele Haussperlinge leben, finde sich in München die geringste Haussperlings-Dichte im bundesweiten Vergleich. In München tschilpt es daher schon seltener aus Hecken und von Dächern.

