Religion

18:30 Uhr

Wie die Kirchen Missbrauchsopfer verärgern

Plus Die Mitwirkung von Betroffenen bei der Aufarbeitung des Missbrauchsskandals sei wichtig, heißt es immer wieder. In diesen Tagen zeigt sich, wie schwer sich die Kirchen damit tun.

Von Daniel Wirsching

Kerstin Claus erlebt seit vielen Jahren, wie die evangelische und katholische Kirche im Umgang mit Missbrauchsopfern versagen. Sie hat es selbst leidvoll erfahren müssen, als Betroffene, damals bei Passau. Aber auch als Mitglied des staatlich mandatierten Betroffenenrates beim Unabhängigen Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung (UBSKM). In dieser Funktion begleitet sie Aufarbeitungsprozesse in beiden Kirchen. Was sie in den vergangenen Tagen erlebte, regt sie noch immer auf.

