vor 17 Min.

Rentner (79) stirbt bei Hausbrand in Traunreut - Ehefrau in Lebensgefahr

Bei einem Hausbrand in Traunreut waren über 110 Rettungskräfte im Einsatz.

Ein Rentner (79) ist bei einem Hausbrand in Traunreut gestorben. Seine Ehefrau schwebt in Lebensgefahr. Jetzt ermittelt die Kripo.

Beim Brand einer Doppelhaushälfte in Traunreut (Landkreis Traunstein) ist am Mittwochabend ein 79 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Seine Ehefrau (76) wurde bei dem Feuer schwer verletzt. Zeugen hatten um kurz vor 22 Uhr den Brand bemerkt und die Feuerwehr alamiert. Als die Rettungskräfte eintrafen, stand das Haus im oberen Bereich bereits in Vollbrand.

Den Rettern - mehr als 110 Personen waren laut Polizei im Einsatz - gelang es schließlich, die Frau aus den Flammen zu retten. Sie wurde mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik geflogen. Die Rentnerin schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Ihr Ehemann konnte nur noch tot aus dem Haus geborgen werden.

Brand in Traunreut: Löscharbeiten dauern über sechs Stunden

Die Löscharbeiten der Feuerwehr gestalteten sich nicht zuletzt aufgrund der auf dem Dach des Hauses befindlichen Photovoltaikanlage als äußerst schwierig. Zum Öffnen des Daches musste ein Kranwagen hinzugerufen werden. Erst nach über sechs Stunden im Einsatz konnten die Löscharbeiten eingestellt werden.

Die Doppelhaushälfte wurde durch den Brand vollständig zerstört. Der Feuerwehr gelang es zwar, ein Übergreifen des Brandes auf die angrenzende Haushälfte zu verhindern. Diese wurde jedoch durch das Löschwasser stark in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird laut Polizei mittleren sechsstelligen Bereich vermutet.

Ursache für den Brand in Traunreut ist noch völlig unklar

Die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein hat noch in der Nacht die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Donnerstagvormittag waren sowohl Brandermittler und Beamte der Spurensicherung am Brandort im Einsatz. Auch ein Sachverständiger des Bayerischen Landeskriminalamtes aus München wurde hinzugezogen. Aktuell liegen jedoch noch keine Hinweise zur Brandursache vor. (AZ)

