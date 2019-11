vor 1 Min.

Rentnerin aus Sachsen löst Polizeieinsatz in Münchner Innenstadt aus

Die Polizei informiert über eine mögliche Bedrohung am Münchner Marienplatz.

Am Mittwochmittag hat es einen größeren Polizeieinsatz am Marienplatz in München gegeben. Zunächst war von einer möglichen Bedrohung die Rede - wohl ein Fehlalarm.

Der größere Polizeieinsatz in der Münchner Innenstadt ist nach ersten Erkenntnissen der Ermittler auf einen falschen Hinweis einer Anruferin zurückzuführen. Das sagte ein Polizeisprecher. Am Mittwochmittag waren Beamte in der Altstadt im Einsatz, weil die Anruferin die Polizei über eine "Bedrohungslage" informiert hatte. Auf Twitter schrieb die Polizei, sie sei im Innenstadtbereich präsent.

Wegen eines bei uns eingegangenen Hinweises überprüfen wir derzeit die Sicherheitslage am Marienplatz. Wir sind mit mehreren #Einsatzkräften im Innenstadtbereich in #München präsent. Wir gehen der Sache nach und halten Euch auf dem Laufenden. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) November 20, 2019

Kurze Zeit später informierte die Polizei München, dass keine Gefahr für Passanten festgestellt werden konnte. Man konzentriere sich nun darauf, die Hintergründe zu ermitteln.

Wir konnten am #Marienplatz in #München keine Gefahr für Passanten und Besucher feststellen. Wir konzentrieren uns jetzt darauf, die Hintergründe des Hinweises zu ermitteln. #WirfuerMuenchen — Polizei München (@PolizeiMuenchen) November 20, 2019

Am zentralen Marienplatz herrsche wieder Normalbetrieb, sagte der Sprecher später. Wie sich bei Ermittlungen der Polizei München herausstellte, war die Anruferin eine 77 Jahre alte Rentnerin aus dem sächsischen Landkreis Bautzen. Was genau sie den Beamten am Telefon gesagt hatte und aus welchem Grund sie der Polizei Fehlinformationen geliefert hatte, wurde nicht bekannt. (dpa/AZ)

