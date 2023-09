Rettungseinsatz

vor 22 Min.

Verkehrsunfall mit vier Verletzten in München

Bei einem Verkehrsunfall in München sind drei Menschen in einem Bus mittelschwer und ein Mensch in einem Auto leicht verletzt worden.

Wie die Feuerwehr mitteilte, ereignete sich der Unfall am Donnerstagnachmittag in der Montgelasstraße. Diese bleibt für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Mitteilung (dpa)

