Richtiges Verhalten bei einer Lawine: Das sollten Sie wissen

Nach einem Lawinen-Unglück in Südtirol stellt sich die Frage, wie sicher Ski-Pisten sind und was Wintersportler beachten müssen. Wir geben Tipps.

Nach dem jüngsten Lawinen-Unglück in Südtirol, bei dem eine Frau und zwei Kinder ums Leben kamen, stellt sich die Frage, wie sicher die Ski-Pisten sind und was zu beachten ist. Wir geben Tipps, wie Sie sich bei einer Lawine richtig verhalten:

1. Ein Gelände, das unter Lawinenverdacht steht, sollten Sie ganz meiden. Die europäische Lawinen-Gefahrenskala unterscheidet in fünf Gefahrenstufen:

4-groß: Ungünstige Verhältnisse. Hier ist viel Erfahrung notwendig.

Lawinengefahr: Die fünf Warnstufen 1 / 6 Zurück Vorwärts Die europäische Lawinengefahrenskala unterscheidet fünf Gefahrenstufen - von gering bis sehr groß. Das haben sie zu bedeuten.

Stufe 1 - gering: Die Schneedecke ist allgemein stabil, mit wenigen Ausnahmen an extrem steilen Hängen herrschen sichere Verhältnisse.

Stufe 2 - mäßig: Eine Auslösung von Lawinen ist vor allem bei großer Zusatzbelastung etwa durch Skifahrergruppen an Steilhängen mit einer Neigung von mehr als rund 30 Grad möglich.

Stufe 3 - erheblich: Eine Auslösung ist bereits bei geringer Zusatzbelastung (einzelner Skifahrer, Snowboarder oder Schneeschuhgeher) vor allem an gefährdeten Steilhängen mit nur mäßig verfestigter Schneedecke möglich. Spontan (ohne menschliches Zutun) sind bereits einige auch große Lawinen zu erwarten.

Stufe 4 - groß: Eine Auslösung ist bereits bei geringer Zusatzbelastung an zahlreichen Steilhängen wahrscheinlich. Spontan können viele große, mehrfach auch sehr große Lawinen abgehen.

Stufe 5 - sehr groß: Spontan sind viele sehr große, mehrfach auch extrem große Lawinen selbst in mäßig steilem Gelände unter 30 Grad zu erwarten. (dpa)

Vorher über Lawinen-Gefahr informieren

2. Abseits markierter Strecken sollten Sie nie alleine fahren, sondern mindestens zu dritt. Sollte sich ein Fahrer verletzen, kann einer bei ihm bleiben, der dritte holt Hilfe.

3. Vermeiden Sie an einem Lawinenhang lange Querungen und halten Sie Abstand innerhalb der Gruppe, um eine Überlastung der Schneedecke zu verhindern.

4. Vor dem Ski-Ausflug sollten Sie bereits Lawinen-Berichte verfolgen. Im Internet gibt es zahlreiche Seiten, in jedem Skigebiet gibt es zudem Service-Nummern mit Schnee-Infos.

5. Bei Anstiegen orientieren Sie sich an sicheren Geländepunkten wie Felsen oder Baumgruppen und steigen in Fall-Linie auf. In freiem Gelände kann ein Funkgerät lebensrettend sein.

So verhalten Sie sich richtig, wenn Sie in eine Lawine geraten

6. Und wenn es Sie erwischen sollte: Ausrüstung wegwerfen und mit dem Lawinenstrom "schwimmen". So können Sie sich an der Oberfläche halten und an den Lawinenrand gelangen.

7. Wenn Sie doch verschüttet werden: Kurz vor dem Stillstand der Lawine in eine Kauerstellung gehen. Die Unterarme von sich gestreckt halten, Atemraum schaffen und laut um Hilfe rufen. Sparsam sein mit Selbstbefreiungs-Versuchen. Diese rauben sehr viel Kraft und bringen nicht viel.

8. Gut sind Hilfsmittel wie der sogenannte Lawinenball, auch Avalanche-Ball genannt. Das System besteht aus einem Ball, der an der Oberfläche der Lawine bleibt, und einem Seil, das zum Verschütteten führt. Der kann aus einer Tiefe von bis zu 80 Zentimetern gerettet werden. Im Ernstfall dauert die Rettung nur wenige Minuten. (AZ)

