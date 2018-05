Rockavaria 2018: Alle Infos zu Line-Up, Tickets, Anfahrt

vor 22 Min.

Das "Rockavaria 2018" findet dieses Mal am Münchner Königsplatz statt. Das Line-up zum Rock-Festival steht. Alle Infos zu Rockavaria und Tickets lesen Sie hier.

Rockavaria ist zurück! Nachdem das Festival im vergangenen Jahr abgesagt wurde, zieht es 2018 wieder zahlreiche bekannte Musiker und tausende Menschen nach München. Hier lesen Sie die Antworten auf die wichtigsten Fragen zum diesjährigen Festival.

Ort und Termin: Wo und wann steigt das Rockavaria 2018 ?

Das Festival zieht in diesem Jahr mit zwei Bühnen vom Olympiapark an den Münchner Königsplatz (Maxvorstadt) um. Es findet am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Juni 2018 statt.

Vor der Hauptbühne ("King's Stage") haben laut Veranstalter 22.000 Fans Platz. Außerdem gibt es eine kleine Bühne ("Green Stage") für etwa 3000 Zuschauer/-hörer.

Line-up: Welche Bands spielen bei Rockavaria 2018?

Unter den Bands beim Rockavaria sind in diesem Jahr die Headliner Die Toten Hosen, Iron Maiden oder Limp Bizkit. Außerdem sollen auf den Bühnen stehen: Arch Enemy, Blaas of Glory, Dog eat Dog, Donots, Dragonforce, Drunken Swallows, Eluveitie, Emil Bulls, Johnny Gallagher, Killswitch Engage, Monument, Rose Tattoo, Royal Republic, Saltatio Mortis, The Raven Age, Therapy?, Turbobier und Tuxedoo.

Rockavaria: Welche Tickets gibt es ?

Es gibt beim Rockavaria vier verschiedene Tickets:

Tagesticket Samstag: ab 119 Euro

Tagesticket Sonntag: ab 99,50 Euro

2-Tagesticket: ab 191,50 Euro

VIP-Ticket: ab 401 Euro

Das VIP-Ticket beinhaltet laut Rockavaria unter anderem einen eigenen VIP-Bereich direkt neben der Bühne mit Bar und Toiletten.

Festival-Anfahrt: Wie kommt man hin?

Mit dem Auto : Wer mit dem Auto kommt, soll nach Angaben des Veranstalters Park-and-Ride-Parkplätze nutzen. Denn rund um das Festivalgelände gelte: "Es sind keine Parkplätze vorhanden."

: Wer mit dem Auto kommt, soll nach Angaben des Veranstalters Park-and-Ride-Parkplätze nutzen. Denn rund um das Festivalgelände gelte: "Es sind keine Parkplätze vorhanden." Mit dem Nahverkehr: Rockavaria teilt mit: "Wir empfehlen Ihnen bis zur Haltestelle Hauptbahnhof zu fahren. Hier halten neben dem Nah- und Fernverkehr und allen S-Bahnlinien auch die U-Bahnlinien 1,2,4 und 5 sowie zahlreiche Tramlinien. Von dort sind es nur wenige Minuten zu Fuß bis zum Königsplatz." Außerdem gibt es die U-Bahn-Haltestelle Königsplatz.

Weitere Infos zum Rockavaria 2018:

