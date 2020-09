vor 60 Min.

Rockstar im Homeoffice: Zu Besuch beim Chef der Spider Murphy Gang

Plus Günther Sigl hat jahrzehntelang Vollgas auf der Bühne gegeben. Jetzt tüftelt er im Wohnzimmer an neuen Songs. An einen Hit glaubt er aber nicht mehr.

Von Josef Karg

Niemals würde man denken, dass in dieser versteckt gelegenen Wohnung im Münchner Vorort Gräfelfing ein Rockstar wohnt. Wer hineinwill, muss sich seinen Weg an einem Geschäftsanwesen vorbei suchen. Auch drinnen nichts Protziges. Keine Spur von goldenen Wasserhähnen, kein Schnaps, dem Rockstars ja gerne mal nicht abgeneigt sind. Dafür stehen umso mehr Gitarren, Bässe und Ukulelen herum oder hängen an den Wänden. Daran sieht man es eben doch: Hier wohnt ein wahrer Rock ’n’ Roller. Günther Sigl, Frontmann der Spider Murphy Gang.

Über 70 Auftritte hatte der Kopf der Spiders für dieses Jahr in seinem Tourneekalender stehen. Dann aber kam Corona. Und seitdem ist alles ganz anders, weil die Bühne zum Sperrbezirk wurde. Seitdem ist Sigl ins musikalische Homeoffice verbannt. Die Frage ist: Wie geht’s ihm da, so ganz ohne Applaus? Der inzwischen 73-Jährige scheint keineswegs verzweifelt, als er seine Gäste ins Haus führt. Ein bisserl grau ist er obenrum geworden, aber seine Augen blitzen noch immer spitzbübisch. Sigl wirkt kleiner und zierlicher, als man ihn vom Fernsehen oder aus den Konzerten in Erinnerung hat.

Daheim hat Günther Sigl mehr als 100 Gitarren

Erst mal will er gar nicht über Corona reden. Lieber spricht er über seine Instrumente. „Ich habe allein über 100 Gitarren“, klärt Sigl auf, als er die fragenden Blicke wahrnimmt. Hier eine Gibson, dort eine Gretsch – es ärgert ihn ein wenig, dass er die meisten Instrumente gar nicht benutzt. „Denn eine Gitarre muss gespielt werden“, lautet sein Credo. In seinem Musikraum im ausgebauten Keller steht auch alles voller Instrumente und Verstärker. Hier finden sich einige seiner Goldenen Schallplatten an der Wand. Und Sigl spielt immer noch sehr erfolgreich.

Hier hängt nur eine kleine Auswahl - Günther Sigl hat über 100 Gitarren. Bild: Ulrich Wagner

Der junge Günther hat damals, in den 70er Jahren, sehr zum Leidwesen des Vaters, eines gelernten Schuhmachers, seinen sicheren Job bei der Volksbank gekündigt und alles auf die Karte Musiker gesetzt. Lange Zeit sah es um die Karriere nicht wirklich gut aus. Jahrelang tingelte seine Combo durch oft halb leere Clubs der US-Army, bis Sigl endlich die richtige Formation und mit ein wenig Glück den Einstieg ins Musikbusiness fand. Der Rest ist bayerische, nein, deutsche Musikgeschichte. Sigl hat mit seiner Band Spider Murphy Gang Anfang der 80er Jahre den Olymp des Rock ’n’ Roll erreicht. Zig Hits, zigtausende Fans, jede Menge Kohle. Die Telefonnummer der Prostituierten Rosi aus dem Millionenseller „Skandal im Sperrbezirk“ können heute, nach fast 40 Jahren, die meisten Deutschen noch immer besser aufsagen als ihre eigene Kontonummer.

Die Spider Murphy Gang spielte tausende Konzerte

Tausende von Konzerten hat Sigl seitdem gespielt. Er hat dann den Abstieg der Spiders miterlebt und das Zerrinnen des Erfolgs. Er ist, wie manche Zeitung schrieb, in die Dörfer und durch die Bierzelte gezogen, als sich die Alben nicht mehr verkauften, weil die Neue Deutsche Welle, auf der auch die Münchner gesurft waren, plötzlich verebbt war. Doch der immer bodenständig gebliebene Günther Sigl hat das alles viel besser verkraftet, als man glaubt.

Und zuletzt lief es ja wieder prima. Denn Sigl und seine Band waren, wie man heute so schön sagt, im Laufe der Jahrzehnte Kult geworden. Es gab wieder Auszeichnungen, wie man sie im gehobenen Alter bekommt, wenn einem im Leben mal etwas Besonderes gelungen ist. Sogar den bayerischen Verdienstorden erhielt Sigl im vergangenen Jahr von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Und das 40-jährige Bestehen feierte die Band in der zweimal ausverkauften Olympiahalle. Und jetzt? Seit einem halben Jahr kein Konzert.

Homeoffice statt Bühne - das trifft aktuell die meisten Künstler. Nur wenige haben wohl so viele goldene Schallplatten an der Wand hängen wie Günther Sigl. Bild: Urlich Wagner

Sigls offener Wohnraum mit Küche ist aufgeräumt, eine lederbezogene Bank säumt einen großen Tisch. Mittendrin ein bequemer Fernsehsessel. Und lediglich das TV-Gerät in der Schrankwand wirkt ein wenig groß dimensioniert. Sigl fängt zu plaudern an, erzählt Anekdoten von früher. Von der Bambi-Feier 1983, die im Münchner Nobelrestaurant Tantris stattgefunden hat. Er erzählt von dem mittlerweile verstorbenen Schauspieler Larry Hagman, der als US-Superstar damals dabei war. Oder davon, dass ihn sein Sohn Phillip im Februar, kurz vor dem großen Lockdown, zum Opa gemacht hat.

Schließlich stellt sich heraus, dass Sigl auch im Lockdown nicht nur chillt, sondern einen geregelten Tagesablauf pflegt. Er lebt alleine, seine Lebensgefährtin habe eine eigene Wohnung. An diesem Tag beispielsweise sei er bereits um 8.30 Uhr aufgestanden. Normalerweise bleibe er aber auch gerne mal länger liegen, so bis um zehn Uhr. Dann frühstückt er. Der Musiker hat eine Marotte: Er führt Listen und notiert sich pingelig, was er jeden Tag isst. Warum? „Ich wollt’ das einfach mal wissen“, antwortet er. „Käsebrot“, steht da. Oder: „Joghurt mit Früchten.“ Ab und zu gönnt er sich auch Eis oder Chips. „Ich esse im Grunde wenig“, erzählt der Sänger. Dabei könnte er sich wie der späte Elvis richtig fett futtern. Denn ums Geld muss sich Sigl im Gegensatz zu vielen anderen Kulturschaffenden auch in Corona-Zeiten keine großen Sorgen mehr machen. Hits wie „Skandal im Sperrbezirk“, „Schickeria“ oder „Wo bist du?“ haben ihn finanziell ziemlich weich gebettet. „Über eine Million Mark verdiente jeder Spider pro Jahr“, verriet Schlagzeuger Franz Trojan mal in seiner Biografie. Sigl als gelernter Bankkaufmann hat das Geld so viel man weiß gut angelegt. Mancher seiner früheren Bandkollegen, wie Trojan, nicht. Letzterer ist persönlich abgestürzt, weil er mit dem Ruhm nicht umgehen konnte, als er schließlich im Drogen- und Alkoholsumpf versank und all die Millionen sinnlos verpulverte. Der Bandleader dagegen hat zudem die Rechte an den Spider-Songs erstanden, die immer noch Tantiemen abwerfen.

Vom Geld zum größten Spider-Hit, dem „Skandal im Sperrbezirk“, ist es nicht weit. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass es Sigl nie langweilig geworden ist, von der Rosi zu singen. „Nein. Das ist sogar noch immer mein Lieblingssong. Das Lied hat eine immense Kraft. Das kann nie fad werden“, betont er stets. Daheim klampft er den Gassenhauer allerdings nicht mehr.

„Alles hat seine Zeit“, sagt der Chef der Spider Murphy Gang

Dabei gehört das Gitarrespielen nach dem Frühstück und der Spaziergang am Nachmittag zu seinen täglichen Ritualen wie das Zähneputzen. So greift er jeden Tag nach der ebenfalls fest eingeplanten Lektüre der Zeitung zu seinem Lieblingsinstrument und versucht, neue Stücke zu schreiben, tüftelt an Melodien. „Ich brauche das.“ Sigl lacht. „Es geht mir einfach nur ums Musikmachen.“ Er komponiert nicht im Sitzen, sondern schlendert mit seiner Nik-Huber-Gitarre durch das Zimmer und verarbeitet neue Stoffe. Im eigenen kleinen Studio im Keller nimmt er die Stücke mit seiner Band dann später auf. Die besten Nummern erscheinen auf seinen Soloalben. An einen neuen Hit glaubt er nicht mehr. „Alles hat seine Zeit“, sagt Sigl, und die Spiders hätten ihre großen Jahre zu Beginn der 1980er gehabt. Abends setzt er sich dann meist vor den Fernseher.

Man nimmt Günther Sigl ab, dass er mit sich musikalisch im Reinen ist und ihn der „Rack ’n’ Roi“ wie er das immer bairisch-charmant ausspricht, auch ohne neue Hits höllisch Spaß macht. Diese energetische Musik war und ist sein Leben, und Chuck Berry sein großes Vorbild. Im Keller hängt ein postergroßes Foto, auf dem Sigl und sein Bandkumpel Barny Murphy zusammen mit dem musikalischen Urvater in die Kamera lachen.

Das Foto mit seinem Idol Chuck Berry hängt im Haus von Günther Sigl. Bild: Ulrich Wagner

Und Sigl trifft auch erstaunliche Resümees, dass seine beste Zeit nicht die Zeit der Hits gewesen war beispielsweise. Damals nämlich habe sich das Leben der Spiders in fast unwirklicher Weise geballt. Auf der einen Seite war die Familie, 1982 und 1984 kamen seine Kinder zur Welt, gleichzeitig jagte ein Termin den anderen. „Wir sind damals nur hinter den Managern hergedackelt“, meint der Musiker.

Er erinnert sich lieber an die ersten erfolgreichen Jahre in den Clubs. Damals, als er noch mit der U-Bahn zu den Auftritten im Münchner Memoland-Club gefahren ist und die Fans in der Schlange vor dem Eingang sich raunend nach dem kleinen Sänger umdrehten. Das sei etwas Besonderes gewesen, meint Sigl. Aber im Prinzip sei sowieso zuletzt die beste Zeit für ihn gewesen, zumindest bis Corona gekommen sei.

Mit dem Coronavirus hat Sigl sich abgefunden

Doch selbst mit dem Virus und seinen Folgen hat sich Sigl abgefunden. Dass so gut wie keine Konzerte stattfinden und schon gar keine lukrativen vor großem Publikum, nimmt er hin. In Ingolstadt soll ein kleines Open-Air-Konzert stattfinden. „Mal sehen, ob das klappt“, wirft er ein.

Er selbst hält trotz der tatsächlich existenziellen Probleme für die Branche – „die Musiker und alle anderen sitzen daheim und verdienen nix“ – die Maßnahmen gegen die Pandemie für richtig. „Ich bin doch auch froh, wenn ich nicht krank werde, und plädiere darum fürs Maskentragen.“ Kein Verständnis hat der Münchner für die Corona-Leugner: „Wenn ich diese Deppen demonstrieren sehe, könnte ich kotzen.“ Da wird der ansonsten so gelassene Rockopa ziemlich deutlich.

Doch auch Günther Sigl hofft, dass es für ihn und die Band bald wieder auf die Bühne geht. Denn selbst wenn er das so deutlich nicht sagt, irgendwie fehlen ihm die besondere Energie und der Applaus wohl schon, die er aus den Konzerten saugt.

Am Ende meint der bekennende Atheist („Das letzte Mal bin ich zur Kommunion in der Kirche gewesen“) mit der ihm eigenen Ruhe: „Ich habe ein geiles, ein selbstbestimmtes Leben gehabt. Wenn das vorbei ist, kommt die ewige Ruhe.“ Aber ein bisserl was, ist er sich sicher, geht oiwei noch bis dahin.

Info Derzeit sind wegen der Corona-Pandemie keine Konzerte möglich. Alle (Ersatz-)Termine werden auf der Internetseite www.helloconcerts.de ständig aktualisiert.

Wie es Musikern aus der Region in der Corona-Krise geht, darüber haben wir auch mit der Augsburger Band John Garner gesprochen. Den Podcast können Sie hier anhören.

