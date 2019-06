vor 1 Min.

Rollstuhlfahrer in Parkteich gefallen und ertrunken

In Nürnberg ist ein Rollstuhlfahrer in den Teich in einem Park gefallen und dann dort ertrunken. Die Polizei geht von einem tragischen Unfall aus.

Ein Rollstuhlfahrer ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei in einen Nürnberger Parkteich gefallen und dort ertrunken. Ein Passant habe den leblosen Körper des 67-Jährigen auf der Oberfläche des Langwassersees treiben sehen, berichteten die Beamten am Donnerstag. Ein sofort verständigter Notarzt konnte wenig später nur noch den Tod des Mannes feststellen. Aufmerksam geworden war der Passant durch einen halb im Wasser versunkenen Rollstuhl, der offensichtlich dem Senior gehört hatte.

Rollstuhlfahrer in Nürnberg in Park ertrunken

Nach vorläufigen Erkenntnissen geht die Polizei bei dem Vorfall vom Mittwoch von einem tragischen Unfall aus. Vermutlich sei der Mann mitsamt Rollstuhl in den Teich gefallen. Ob dabei ein technischer Defekt an dem Rollstuhl mit Ursache gewesen war, soll nun ein von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth beauftragter Gutachter klären. Die Ergebnisse der Untersuchung würden erst in einigen Tagen erwartet, sagte ein Polizeisprecher. Hinweise auf den genauen Unfallhergang erwarten sich die Ermittler auch von einem Zeugenaufruf. (lby)

