vor 2 Min.

Rollstuhlfahrer stürzt tödlich

Ein 69-Jähriger ist im Landkreis Cham aus seinem mechanischen Rollstuhl gestürzt und gestorben, nachdem der Rollstuhl auf abschüssigem Gelände beschleunigte.

Ein Rollstuhlfahrer ist bei einem Unfall in Bad Kötzing (Landkreis Cham) aus seinem Rollstuhl gefallen und dabei tödlich verletzt worden. Der mechanische Rollstuhl des 69 Jahre alten Mannes habe am Freitag in abschüssigem Gelände immer stärker beschleunigt, bis der Mann auf den Gehweg gestürzt sei, teilte die Polizei am Samstag mit. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. (dpa/lby)

