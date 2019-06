vor 33 Min.

Romantische Überraschung im Dienst: Polizist bekommt Heiratsantrag

Ein Heiratsantrag der etwas anderen Art: In Erlangen überraschte eine 24-Jährige ihren Freund während eines vermeintlichen Polizeieinsatzes.

Eine 24-Jährige hat ihrem Freund einen besonderen Heiratsantrag gemacht. Der Polizist wurde zu einem vermeintlichen Einsatz gerufen und dort überrascht.

Damit hätte ein Polizist auf der Erlanger Bergkirchweih wohl nicht gerechnet: Ein vermeintlicher Einsatz um Diebesgut hat sich als Heiratsantrag seiner Freundin erwiesen. "Ich kann's gerad' gar nicht glauben", habe Dominik immer wieder gesagt, wie seine Verlobte Denise der Deutschen Presse-Agentur am Montag berichtete. Die Überraschung sei wirklich gelungen. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Radiosender Antenne Bayern hält Heiratsantrag in einem Video fest

Die 24-Jährige habe schon länger gewusst, dass sie ihrem Dominik einen Antrag machen wolle. Die zwei seien schon seit acht Jahren ein Paar. Der Antrag sollte zu Dominik passen und ihn überraschen. Da kam die Idee auf, dem Polizisten bei einem gestellten Einsatz die große Frage zu stellen. Und die Polizei machte mit: "Die waren sofort auch begeistert", erzählte Denise. Auch der Radiosender Antenne Bayern unterstützte die Nürnbergerin bei der Planung und hielt den Moment in einem Video fest.

Die Hochzeit soll im Sommer 2020 stattfinden

Am Freitag war es dann so weit: Dominiks Vorgesetzter rief ihn über Funk zu einem Lastwagen etwas abseits des "Berchs". Dort sollte er Pakete nach Gestohlenem durchsuchen. Rund zehn Minuten musste Denise in dem Wagen auf ihren Liebsten warten: "Es war total aufregend. Ich habe seine Stimme gehört, und es kam mir echt ewig vor."

Die Antwort des 27 Jahre alten Freundes kam dann aber umso schneller - er umarmte sie und sagte: "Ja, natürlich will ich dich heiraten!" Und das, obwohl er erst wie erstarrt dagestanden und seine Freundin geschockt angestarrt habe. Auch beim anschließenden Essen mit Familie und Freunden sei der Schock noch nicht ganz verdaut gewesen, erzählte Denise lachend. Viel habe Dominik von seiner Pizza nicht herunter bekommen. Auch sie habe sich den Antrag nicht so schön vorgestellt, wie er am Ende war: "Dass er davon gar nicht Wind bekommen hat, das war schon Wahnsinn!"

Die Hochzeit der beiden ist für Sommer 2020 geplant. Wann und wo sie stattfinden soll, wollen die Frischverlobten in den kommenden Wochen entscheiden.

Heiratsantrag: Polizisten halfen der 24-Jährigen bei gestelltem Einsatz

Auch die Bayerische Polizei veröffentlichte die Geschichte der beiden auf ihrer Facebook-Seite zur Nachwuchswerbung. "Am Freitag begleiteten wir einen Kollegen zusammen mit Antenne Bayern während seines Dienstes an der Erlanger Bergkirchweih. Wieso? Seine Freundin überraschte ihn mit einem Hochzeitsantrag", heißt es in dem Post. (dpa/lby)

