"Rosenheim Cops"-Schauspieler Joseph Hannesschläger ist tot

Joseph Hannesschläger ermittelte jahrelang als "Rosenheim Cop" Korbinian Hofer im ZDF. Nun ist er im Alter von 57 Jahren an Krebs gestorben.

Joseph Hannesschläger ist tot. Das bestätigte die PR-Agentur Presse-Partner unter Berufung auf Hannesschlägers Ehefrau. Der beliebte bayerische Schauspieler, der jahrelang in der Serie "Rosenheim Cops" ermittelte, starb in München. Seine Frau sei bei ihm gewesen, teilte die PR-Agentur mit.

Hannesschläger war an Krebs erkrankt und hatte sich vor einigen Monaten aus dem Fernsehen zurückgezogen. Im Oktober hatte das ZDF bereits mitgeteilt, Hannesschläger würde wegen seiner Erkrankung für unbestimmte Zeit pausieren. In einem Interview mit der tz sagte der Schauspieler im Herbst 2019, er habe einen Tumor, der nur palliativ zu behandeln sei.

Vor seiner Fernsehkarriere spielte Hannesschläger in zahlreichen Bühnenstücken, unter anderem am Gärtnerplatztheater in seiner Geburts- und Heimatstadt München. Die meisten Zuschauer kannten ihn wohl als gemütlichen, aber gewieften Kommissar Korbinian Hofer, der seit 2002 in der ZDF-Serie "Rosenheim-Cops" ermittelte. Darüber hinaus spielte er laut seiner Internetseite in rund 40 Kino- und Fernsehproduktionen mit, darunter vier Jahre lang in der Serie "Forsthaus Falkenau" sowie dem Kinofilm "Der Schuh des Manitu".

Hannesschläger war passionierter Musiker und trat regelmäßig mit seiner Band "Discotrain" auf. Sein privates Glück hatte er mit seiner Frau Bettina Geyer gefunden, die er im Sommer 2018 im kleinen Kreis geheiratet hatte. (AZ)

