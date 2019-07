vor 17 Min.

Rucksack mit 7700 Euro Bargeld in ICE gefunden - Polizei sucht Besitzer

Ein Zugbegleiter hat einen Rucksack mit wertvollem Inhalt in einem ICE entdeckt. 7700 Euro Bargeld und 30 Tafeln Schokolade waren in dem Gepäckstück.

So ein Fund geschieht nicht alle Tage: Ein Zugbegleiter der Deutschen Bahn hat am Dienstagnachmittag einen Rucksack mit 7700 Euro in bar und rund 30 Tafeln Schokolade bei der Polizei im Münchner Hauptbahnhof abgegeben.

Das Gepäckstück mit dem wertvollen Inhalt hatte der 31-Jährige gegen 10 Uhr im ICE 1221 am Fernbahnhof Flughafen Frankfurt/Main gefunden. Der Zug befand sich laut Mitteilung der Polizei auf dem Weg von Dortmund nach München. Da der Zugbegleiter den Rucksack keinem Passagier zuordnen konnte, schaute er hinein. Doch im Inneren fand sich kein Hinweis auf den Besitzer - dafür aber jede Menge Bargeld und Schokolade.

Nachdem der ICE in München angekommen war, übergab der Zugbegleiter den Rucksack der Polizei. Den Beamten zufolge brachten jedoch auch diverse Nachfragen bei Dienststellen auf der Zugstrecke - unter anderem in Dortmund, Hagen, Wuppertal, Solingen, Köln, Bonn, Koblenz und Mainz - keinerlei Hinweise auf einen Reisenden, der den Verlust eines Rucksacks gemeldet hatte.

Besitzer kann Rucksack mit 7700 Euro Bargeld in München abholen

Der Rucksack mit dem wertvollen Inhalt befindet sich nun bei der Bundespolizei in München. Wie die Beamten mitteilen, kann er "mit detailliertem Wissen über weitere Inhalte bzw. Eigentumsnachweisen abgeholt werden". (AZ)

