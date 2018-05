vor 34 Min.

Rund 2000 gesuchte Tatverdächtige an Bayerns Grenzen gefasst Bayern

Bei den Grenzkontrollen an EU-Binnengrenzen fängt die Polizei nicht nur Menschen bei der illegalen Einreise ab, sondern auch gesuchte Verbrecher.

Bei den neuerlich verlängerten Kontrollen an den EU-Binnengrenzen fängt die Polizei nicht nur Tausende Menschen bei der illegalen Einreise ab, sondern auch Verbrecher. Im vergangenen Jahr seien an bayerischen Kontrollstellen sowie im Grenzgebiet rund 2000 gesuchte mutmaßliche Straftäter festgenommen worden, berichtete Landesinnenminister Joachim Herrmann (CSU) am Freitag an der Kontrollstelle in Kiefersfelden. Nicht nur wegen der Migration, sondern auch im Kampf gegen die Kriminalität seien die Kontrollen weiter notwendig.

Der Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Stephan Mayer (CSU) sagte, von rund 50.000 Menschen, die 2017 unerlaubt nach Deutschland einzureisen versucht hätten, seien mehr als 16.000 allein an bayerischen Außengrenzen aufgegriffen worden. Das sei rund jeder Dritte - "was zeigt, dass die Grenzkontrollen nach wie vor Sinn machen", sagte Mayer. (dpa)

