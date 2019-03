vor 13 Min.

Ryanair schweigt zu Großeinsatz am Allgäu Airport

Beim Anflug auf den Allgäu Airport in Memmingerberg hatte der Pilot einer Ryanair-Maschine einen technischen Defekt gemeldet.

Am Allgäu Airport kam es am Sonntag zu einem Zwischenfall. Ein Ryanair-Pilot hatte dem Tower ein technisches Problem gemeldet und so eine "Luftnotlage" ausgelöst.

Über 200 Rettungskräfte waren am Sonntagabend am Allgäu Airport bei Memmingen im Einsatz. Ein Pilot der Billigfluglinie Ryanair hatte dem Tower ein technisches Problem gemeldet und damit eine sogenannte „Luftnotlage“ samt Großeinsatz ausgelöst.

Grund für Großeinsatz am Allgäu Airport weiter unklar

Für derlei Szenarien hat das Landratsamt Unterallgäu einen Notfallplan ausgearbeitet, der auch bei dem aktuellen Vorfall zum Tragen kam. Warum das nötig wurde, ist unklar. Eine Warnleuchte am Cockpit habe auf „ein mögliches kleines technisches Problem“ hingewiesen, heißt es vonseiten der Airline. Ingenieure hätten das Flugzeug inspiziert und dann warten lassen.

Über mögliche Ursachen und ob das Flugzeug den Airport mittlerweile wieder verlassen konnte, dazu macht Ryanair keine Angaben. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Mit 164 Personen war die in Faro (Portugal) gestartete Maschine vom Typ Boeing 737-800 besetzt, als die „Luftnotlage“ ausgelöst wurde. „So etwas passiert, wenn der Pilot feststellt, dass irgendetwas nicht so läuft, wie es sollte“, sagt Marina Siladji, Sprecherin des Airports. Das Flugzeug habe letztlich problemlos und sicher landen können. Eine Notlandung, von der erst die Rede war, hat es offensichtlich nicht gegeben. Davon spreche man, wenn ein Flug nicht zu Ende gebracht werden kann oder die Sicherheit der Passagiere nicht mehr gewährleistet ist, heißt es beim Luftamt Südbayern. (sih)

