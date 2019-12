16:28 Uhr

S-Bahn-Stammstrecke nach Sperrung wieder freigegeben

Wegen Personen im Gleis am Marienplatz war die Stammstrecke der Münchner S-Bahn gesperrt. Die Folgen waren Zugausfälle und Verspätungen.

Die S-Bahn-Stammstrecke in München war am Nachmittag des 1. Weihnachtsfeiertages etwa eine Stunde lang gesperrt. Grund dafür waren Personen im Gleis am Bahnhof Marienplatz. Der Vorfall hatte Auswirkungen auf das komplette S-Bahnnetz. Denn wie die Bahn mitteilte, wurde die Strecke zwischen Hackerbrücke und München Ost (Ostbahnhof) gesperrt. Die erste Meldung der Bahn erfolgte um 16.09 Uhr.

Sperrung in München: Stammstrecke wieder freigegeben

Kurz vor 17 Uhr meldete die Bahn dann, dass die Sperrung der Stammstrecke aufgehoben wurde. Der Zugverkehr wurde wieder aufgenommen. Allerdings komme es weiterhin zu Verzögerungen von bis zu 40 Minuten wegen des Vorfalls. Außerdem werde Linie S 8 zwischen Pasing und Ostbahnhof (Fernbahn) weiterhin umgeleitet, die Stammstrecke wird nicht angefahren. Der Halt Leuchtenbergring entfällt.

Weitere Informationen zu den Zugausfällen und Verspätungen finden Sie auf www.bahn.de und www.bahn.de/ris. (jako)

