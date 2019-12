16:28 Uhr

S-Bahn-Stammstrecke nach Sperrungen wieder freigegeben

Wegen Personen im Gleis am Marienplatz war die Stammstrecke der Münchner S-Bahn gesperrt. Die Folgen waren Zugausfälle und Verspätungen. Kurz danach kam es zu einer zweiten Sperrung.

Die S-Bahn-Stammstrecke in München war am Nachmittag des 1. Weihnachtsfeiertages etwa eine Stunde lang gesperrt. Grund dafür waren Personen im Gleis am Bahnhof Marienplatz. Der Vorfall hatte Auswirkungen auf das komplette S-Bahnnetz. Denn wie die Bahn mitteilte, wurde die Strecke zwischen Hackerbrücke und München Ost (Ostbahnhof) gesperrt. Die erste Meldung der Bahn erfolgte um 16.09 Uhr.

Sperrungen in München: Stammstrecke wieder freigegeben

Kurz vor 17 Uhr meldete die Bahn dann, dass die Sperrung der Stammstrecke aufgehoben wurde. Der Zugverkehr wurde wieder aufgenommen. Allerdings kam es weiterhin zu Verzögerungen von bis zu 40 Minuten wegen des Vorfalls, auch am Abend waren noch viele Züge verspätet. Die Linie S8 wurde noch bis 19 Uhr zwischen Pasing und Ostbahnhof (Fernbahn) umgeleitet, die Stammstrecke wurde in der Zeit nicht angefahren, der Halt am Leuchtenbergring entfiel.

Schon um 17.30 wurde die Stammstrecke ein weiteres Mal gesperrt: Wegen eines Feuerwehreinsatzes bei Laim war kein Zugeverkehr möglich. 20 Minuten später meldete die Bahn dann, dass der Einsatz beendet sei. Der Einsatz sorge aber für weitere Verspätungen und teilweise auch für Ausfälle.

Weitere Informationen zu den Zugausfällen und Verspätungen finden Sie auf www.bahn.de und www.bahn.de/ris. (jako)

