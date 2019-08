vor 32 Min.

S-Bahn-Tunnel nach Wassereinbruch wieder frei

Ein Tunnelabschnitt wurde überflutet - und legte den Münchner S-Bahn-Verkehr in der Innenstadt lahm. Nun ist die Strecke wieder befahrbar.

Nach dem Wassereinbruch in einen Münchner S-Bahn-Tunnel ist die gesperrte Strecke wieder frei befahrbar. "Der Zugverkehr wird am Mittwochmorgen wieder aufgenommen", sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Ein überfluteter Tunnelabschnitt hatte den Münchner S-Bahn-Verkehr in der Innenstadt am Dienstag lahmgelegt. Hunderttausende Menschen waren betroffen, neben Pendlern auch viele Touristen. Das Wasser stand zwischen Hackerbrücke und Hauptbahnhof auf einer Strecke von 150 Metern bis zu 50 Zentimeter hoch. Wie es zu dem Wassereinbruch kam, war auch am Mittwochmorgen noch unklar. "Das können wir zur Stunde noch nicht sagen", betonte die Sprecherin. (dpa/lby)

