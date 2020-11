vor 51 Min.

SPD-Landeschefin Kohnen hört offenbar auf

Natascha Kohnen tritt laut Parteikollegen nicht mehr als SPD-Landeschefin in Bayern an.

Die SPD in Bayern wählt im März 2021 einen neuen Landesvorstand. Die aktuelle Landeschefin Natascha Kohnen will offenbar nicht mehr antreten.

Bayerns SPD-Landeschefin Natascha Kohnen will bei der vermutlich im März anstehenden Neuwahl des Landesvorstands nicht mehr kandidieren. Das teilte sie am Samstag bei einer Internet-Sitzung des Landesvorstands mit, wie die Deutsche Presse-Agentur im Anschluss von mehreren Teilnehmern übereinstimmend erfuhr. Ihr Landtagsmandat will Kohnen dem Vernehmen nach aber weiter behalten. Seit 2008 ist die 53-Jährige Abgeordnete des bayerischen Landtags.

SPD-Politikerin Natascha Kohnen musste viele Niederlagen einstecken

Kohnen ist seit Mai 2017 Vorsitzende der bayerischen SPD. In ihrer Amtszeit musste die SPD im Freistaat viele politische Niederlagen verkraften. Unter anderem fuhren die Sozialdemokraten bei der Landtagswahl 2018 mit Kohnen als Spitzenkandidatin mit 9,7 Prozent ein historisch schlechtes Ergebnis ein. Seither ist sie in der Partei nicht unumstritten, konnte aber alle Rücktrittsforderungen erfolgreich abwehren. Auch bei der Europawahl und bei der Kommunalwahl musste die SPD in vergangenen Jahren schmerzhafte Pleiten hinnehmen.

Kohnen ist Mutter von zwei erwachsenen Kindern und lebt in Neubiberg unweit ihrer Geburtsstadt München. Von 2009 bis 2017 war die studierte Biologin Generalsekretärin im Landesverband. Vor ihrer politischen Karriere in Bayern lebte Kohnen einige Zeit in Paris. Innerhalb der SPD wird Kohnen dem linken Flügel zugeordnet. Zu ihren wichtigsten politischen Themen zählen die Wohnungsnot und der Kampf gegen steigende Mieten. (dpa)

