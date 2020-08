vor 13 Min.

Sängerin Claudia Koreck fühlt sich durch Maskenpflicht nicht eingeschränkt

Exklusiv Für Claudia Koreck bedeutet die Corona-Zeit wie für viele Künstler deutliche Veränderungen. Die Musikerin versucht allerdings, sich mit der neuen Normalität zu arrangieren.

Die bayerische Musikerin Claudia Koreck („Fliang“) fühlt sich durch die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen und andere Corona-Regelungen nicht besonders eingeschränkt. „Ich glaube nicht, dass durch die Einschränkungen die Demokratie bei uns gefährdet ist“, sagte sie unserer Redaktion. „Wer sieht, was in vielen anderen Ländern passiert ist, stellt fest, dass es durchaus noch erheblich schlimmer hätte kommen können. Und dass ich in Geschäften eine Maske tragen muss, halte ich für einen überschaubaren Eingriff in die persönliche Freiheit.“

Claudia Koreck: "Es ist ja niemand Schuld an Corona"

Natürlich sei es „absoluter Mist“, dass keine Konzerte mehr stattfinden „und es vielen Menschen finanziell nass reingeht“. Aber Koreck ist dagegen, einen Schuldigen zu benennen. „Wen soll man zur Rechenschaft ziehen? Es ist ja niemand schuld an Corona. Ich fände es total bockig, mich darüber aufzuregen, dass ich gerade nicht alles haben kann, was ich möchte.“

Sie selbst sei in der Lage, von ihrem Ersparten zu leben, sagte die Sängerin. Mitgefühl mit anderen Künstlern verspüre sie trotzdem. „Es tut weh mitanzusehen, dass auf den Bühnen nichts stattfindet. Das ist eine ganz schlimme Situation.“

