18:13 Uhr

Sängersaal in Schloss Neuschwanstein: Alles funkelt und glänzt wie neu

Der Sängersaal auf Schloss Neuschwanstein erscheint wieder in seiner vollen Pracht: 20 Monate lang waren Restauratoren damit beschäftigt, die Spuren der Zeit und der Millionen Besucher zu beseitigen.

Plus Nach fast zwei Jahren sind die Arbeiten im Sängersaal auf Schloss Neuschwanstein abgeschlossen. Nun richtet sich der Fokus der Restauratoren auf den prächtigsten aller Räume.

Von Benedikt Siegert

Lohengrin hat jetzt seinen alten Glanz zurück. In den vergangenen fast 120 Jahren war doch spürbar die Farbe abgebröckelt an der mittelalterlichen Sagengestalt. Doch nun entfaltet das Gemälde im Sängersaal von Schloss Neuschwanstein wieder seine ursprüngliche Pracht: Leuchtend strahlen die weißen Gewänder auf dem Bildnis des legendären Schwanenritters.

Überhaupt ist es ein beeindruckendes Panorama, das sich dem Betrachter am Donnerstagvormittag im Sängersaal bietet. Wirkte vor Monaten noch alles kahl, dunkel und trist, ist die Atmosphäre in dem Prunkraum jetzt eine ganz andere. Alle Baugerüste sind gewichen. Viel Licht strömt durch die neuen Fenster und die hölzernen Verzierungen glänzen.

20 Monate haben die Restauratoren den Sängersaal auf Vordermann gebracht

Ganze Arbeit haben die Restauratoren also in den zurückliegenden 20 Monaten geleistet. Bei einem Festakt wurden sie nun feierlich für abgeschlossen erklärt. Nicht fehlen durfte dabei natürlich auch eine gewisse mediale Inszenierung. Bayerns oberster Schlossherr, Finanz- und Heimatminister Albert Füracker ( CSU), war nach Schwangau gekommen und sprach von einem "beeindruckenden Ergebnis". Der Saal strahle pünktlich zum 175. Geburtstag von König Ludwig II. wieder in seinen vollen Farben. Parallel schreiten laut Füracker auch die Sanierungsarbeiten im Rest des Schlosses planmäßig voran. "Wir rechnen mit einer Fertigstellung bis 2023", sagte Füracker.

Es ist das erste Mal überhaupt, dass umfangreiche Renovierungen auf Schloss Neuschwanstein stattfinden. Die Besuchermassen haben nämlich so ihre Spuren hinterlassen auf Ludwigs Prunkstück. Kürzlich begrüßte die Bayerische Schlösserverwaltung sogar ihren 70. Millionsten Gast auf Neuschwanstein. "Hauptproblem sind der Staub und die Feuchtigkeit, den die Leute mitbringen", erklärt Christoph Weber vom Staatlichen Bauamt in Kempten. Das habe die Restauratoren auch im Sängersaal vor Herausforderungen gestellt. Denn zunächst sei es nötig gewesen, mehrere Schichten von Schmutz abzutragen. "Dann haben wir den Putz konserviert, Fehlstellen ausgebessert und retuschiert", sagt Weber.

12 Bilder So sieht der restaurierte Sängersaal in Schloss Neuschwanstein aus Bild: Benedikt Siegert

Die gesamte Sanierung von Schloss Neuschwanstein kostet über 20 Millionen Euro

Doch der Sängersaal ist nur ein Etappenziel bei der langen Sanierung von Schloss Neuschwanstein. Sie kostet über 20 Millionen Euro. Dabei werden über 2300 verschiedene Gegenstände bearbeitet. Im Moment steht besonders der Thronsaal im Fokus der Restauratoren. Er gilt als der prächtigste aller Räume im Schloss. Was sich eine Etage höher bereits bewährt hat, soll nun auch hier funktionieren: umfangreiche Bauarbeiten, während weiterhin Touristen durch die Räume strömen. Im Moment sind diese Besucherzahlen jedoch stark eingeschränkt: Nur zehn Leute können pro Führung das Schloss besichtigen. Vor Corona waren es 58.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen