Polizei findet 17 Kilo Marihuana bei Autokontrolle

Etwa 17 Kilogramm Marihuana haben Polizisten bei einer Autokontrolle in Oberbayern entdeckt.

Der heranwachsende Fahrer des Wagens sitze inzwischen in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nähere Angaben zum Alter wollte ein Polizeisprecher mit Verweis auf den Persönlichkeitsschutz nicht machen.

Die Beamten hatten die Drogenpakete demnach am Dienstag in Samerberg (Landkreis Rosenheim) bei der Kontrolle eines Wagens gefunden, der in Richtung München auf der Autobahn 8 unterwegs gewesen war. Am Mittwoch erließ ein Richter Haftbefehl gegen den Beschuldigten. Die Kripo Rosenheim und die Staatsanwaltschaft Traunstein ermittelten.

(dpa)