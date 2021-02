17.02.2021

Samstagsunterricht? Was Lehrer und Familien denken

Plus Mehrere Politiker schlagen vor, dass Schüler und Lehrer auch samstags und in den Ferien arbeiten sollen. Eltern und Lehrkräfte in Bayern haben eine klare Meinung zu dieser Idee.

Von Sarah Ritschel

Bis vor rund 50 Jahren war an Bayerns Schulen die Sechs-Tage-Woche selbstverständlich. Zumindest an einigen Samstagen im Monat saßen die Schüler im Klassenzimmer. Nur sonntags hatten Kinder, Jugendliche und Lehrer frei. Angesichts des verlorenen Stoffs aus der Corona-Krise bringen Politiker verschiedener Couleur den Samstagsunterricht jetzt wieder ins Gespräch. Zudem sollten Lehrer demnach auch in den Ferien arbeiten, um Verpasstes wieder aufzuholen.

Die stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende Katja Suding schlug in der Bild vor, mit „Zusatzstunden am Nachmittag oder Samstag“ Lücken zu schließen. Und der fränkische Pädagoge Josef Kraus, bis 2017 Vorsitzender des Deutschen Lehrerverbands, fordert ganz konkret: „Die Kultusminister sollten für das Sommerhalbjahr Samstagsunterricht festlegen und die Prüfungen 2021 ganz an das Ende des Schuljahres oder in die ersten Tage der Sommerferien verschieben.“

Katja Suding ist für Zusatzunterricht in den Ferien und am Wochenende. Bild: Daniel Bockwoldt, dpa

Im Freistaat kommt diese Idee absolut nicht an. Heinz-Peter Meidinger, Kraus’ Nachfolger beim Lehrerverband, sagt auf Nachfrage ganz klar: „Der Vorschlag ist von Anfang bis Ende nicht durchdacht. Bei solchen Vorschlägen wird man das Gefühl nicht los, dass sich der ein oder andere Urheber solcher Ideen mittlerweile weit von der aktuellen Schulrealität entfernt hat.“

Im Moment bewege sich die Belastung von Lehrkräften, Eltern und Schülern am Anschlag. „Da jetzt noch Samstagsunterricht draufzupacken, ist für Schüler und Eltern, die dann auch noch am Wochenende Hilfslehrkräfte spielen sollen, unzumutbar.“

Meidinger: Samstagsunterricht hilft nicht gegen Wissenslücken

Dass Schüler dieses Jahr Wissenslücken anhäufen, darin sind sich Bildungsexperten einig. In einer Forsa-Umfrage sagt jeder zehnte Lehrer in Deutschland, nahezu all seine Schüler hätten Lernrückstände. Jeder dritte sieht mehr als die Hälfte seiner Schüler hinterherhinken. Der Pisa-Chef Andreas Schleicher warnte kürzlich in unserer Zeitung, dass gerade Kinder aus sozial schwächerem Umfeld „zurückgeworfen“ werden.

Zusätzlicher Samstagsunterricht ändere daran rein gar nichts, sagt Lehrerpräsident Meidinger. „Die Schülerinnen und Schüler, die wir während des letzten und des aktuellen Lockdowns im Distanzlernen nicht oder kaum erreichen, die erreichen wir auch am Samstag nicht.“

Elternverband wehrt sich gegen die Sechs-Tage-Woche

Auch die Vertreter der bayerischen Eltern wehren sich gegen die Sechs-Tage-Woche – und genauso gegen einen weiteren Vorschlag, den der CSU-Bundestagsabgeordnete Stephan Pilsinger aus München vorbringt. Der gelernte Mediziner hatte im Oktober mit seiner Idee Aufsehen erregt, die Weihnachtsferien „um bis zu vier Wochen“ zu verlängern. Sommerferien im Winter sozusagen. Am Ende hat Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) die Ferien immerhin um wenige Tage ausgedehnt.

Eltern sitzen beim Distanzunterricht oft mit am PC. Bild: Nicolas Armer, dpa

Schon damals hatte Pilsinger analog vorgeschlagen, andere Ferien als Ausgleich zu verkürzen. Das will er immer noch. „Ich bin der Meinung, dass die Osterferien für alle um eine Woche verkürzt werden sollten und Schüler, die größere Wissenslücken haben, eine Woche zusätzlichen Unterricht am Anfang der Sommerferien erhalten sollten“, sagte Pilsinger auf Anfrage unserer Redaktion. Lehrer sollten diese Aufgabe freiwillig übernehmen können – und besonders honoriert werden.

Henrike Paede, stellvertretende Vorsitzende des Elternverbands in Bayern, hält nichts davon, ständig Ferien ausfallen zu lassen. „Schon der Ausfall der Faschingsferien ist ein Problem, weil viele Kinder und viele Eltern am Ende ihrer Kraft sind.“ Sie findet es sinnvoller, dass Lehrer sich jetzt im Unterricht auf die wichtigsten Kernkompetenzen beschränken. Für Kinder, die vor dem Übertritt von der vierten Klasse in eine weiterführende Schule stehen, kann die Elternsprecherin aus Stadtbergen im Kreis Augsburg sich aber „freiwillige Angebote in den Ferien“ vorstellen.

„Wenn das Lernen, egal ob in der Schule zu Hause, ,durchgedrückt’ werden muss“, sagt Paede, „sinkt die Motivation der Kinder weiter ab und der Stress in den Familien steigt weiter an.“ Deshalb sei ihr Verband gegen eine Ferienverkürzung – „und gegen Samstagsunterricht erst recht!“

