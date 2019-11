08:27 Uhr

Sarah Harrison, Ellabekind und Co.: Das sind die Influencer aus der Region

Von Mode und Fitness über Fußball bis hin zu Drohnenbildern: Augsburg und das Umland sind auf Instagram vielfältig vertreten. Die Influencer aus der Region.

Die Augsburger Maxstraße, die westlichen Wälder, die zahlreichen Badeseen: Augsburg und die Region lassen sich hervorragend für Bilder auf Instagram nutzen. "Instagrammable" nennt der Fachmann oder die Fachfrau dieses Phänomen, das auch den Tourismus an manchen Orten der Welt ins Unerträgliche gesteigert hat.

Tanja Cruz, Ellabekind - und Drohnenbilder: Die Influencer der Region

Die Attraktionen der Region werden allerdings eher von denen als Kulisse genutzt, die mit der Bilderplattform und ihren Werbemöglichkeiten Geld verdienen. Influencer wie die Modebloggerinnen Tanja Cruz und Ellabekind haben großen Erfolg mit Bildern, auf denen immer wieder auch die Wahrzeichen der Fuggerstadt oder andere Orte im Umland zu sehen sind. Wir stellen Ihnen die wichtigsten Influencer aus der Region vor.

Sarah Harrison - das Ex-Playmate:

Vielen Fernsehzuschauern dürfte die Günzburgerin Sarah Harrison noch unter ihrem alten Namen Nowak bekannt sein. 2014 ließ sich die damals 23-Jährige für den Playboy ablichten - und war fortan besonders Männern ein Begriff. Für breitere Bekanntheit sorgten in der Folge Auftritte in Sendungen wie " Der Bachelor" (RTL), "Promi Shopping Queen" (Vox) und "Promi Big Brother" (Sat.1). Seit 2015 ist Harrison auch als Influencerin erolgreich: Auf Instagram geht es um Schminktipps, Fitness und ihr Familienleben mit Fitnesscoach Dominic Harrison und Töchterchen Mia - interessiert verfolgt von 2,1 Millionen Abonnenten.

Fabian Pecher - der Fußball-Mode-Blogger:

Mario Basler, Werner Lorant, Friedhelm Funkel: Trainer alter Schule verurteilen immer wieder öffentlich die Stylinggewohnheiten junger Fußballprofis. Doch auch Amateurkicker tauschen immer öfter Ganzkörperspiegel gegen Taktiktafel - und Modeblogger haben den Sport ebenfalls für sich entdeckt. Einer von ihnen ist der Neusäßer Fabian Pecher, der auf Instagram mit farblich abgestimmten Fußball-Outfits und Schuhtests immerhin 213.000 Abonnenten erreicht - Werner Lorant ist allerdings nicht darunter.

Michael Bauer - der Bachelor im Paradies:

"Magic90mike" - der Künstlername des muskulösen Bergheimers Michael Bauer ist wohl nicht ganz zufällig gewählt: Mit der Filmfigur Magic Mike, von Hollywoodstar Channing Tatum gespielt, verbindet den Fitnessblogger vor allem die Angewohnheit, in der Öffentlichkeit stets möglichst wenig Kleidung zu tragen. Aktuell können Fans den Marktleiter in kurzen Badehosen in der RTL-Show " Bachelor in Paradise 2019" bewundern. Seinen Misserfolgen im Reality-TV - weder bei der "Bachelorette 2017" noch bei "Bachelor in Paradise 2018" fand er die große Liebe - steht ein recht erfolgreicher Instagram-Kanal gegenüber: 132.000 Abonnenten verfolgen Bauers Leben.

Tanja Cruz - Familie und Fashion:

Manche Influencer halten Familie und Kinder bewusst aus dem Rampenlicht heraus. Nicht so die Beauty-Bloggerin Tanja Cruz: Neben Mode-, Make-Up- und Fitness-Fotos zeigt sich die Donauwörtherin ihren 141.000 Abonnenten auch immer wieder mit ihren Kindern und Hunden Diego und Rocky. Die meisten Beiträge auf Cruz' Instagram-Feed beinhalten Werbung für Kleidermarken und Kosmetikprodukte. Einige Posts sind allerdings unfreiwillig komisch - oder kochen Sie mit Rama-Werbehandtuch über der Schulter?

Tommy Seven - der austrainierte Kosmopolit:

Die Sache mit dem Handtuch muss in der Familie liegen - schließlich lässt sich auch Cruz' Gatte Tommy Seven hin und wieder mit dem Trockentuch eines Werbepartners ablichten. Und auch ansonsten ähneln die Inhalte des von 41.400 Nutzern abonnierten Kanals denen seiner Ehefrau: Tommy Seven gibt sich als austrainierter, modebewusster Kosmopolit, der Lifestyle-Produkte ebenso schätzt wie einen PS-starken Untersatz - sei es der eigene SUV oder ein vermutlich gemieteter Hubschrauber.

Ellabekind - die modische Fuggerstädterin:

Dass Augsburg zwar eine Großstadt, aber keine wirklich große Stadt ist, lässt sich an Ellabekinds erfolgreichem Mode-Blog auf Instagram beobachten: In ihren über 1000 Beiträgen finden sich Motive wie der Perlachturm oder St. Ulrich immer wieder. Für neue Fotospots reist die Augsburgerin deshalb auch gerne mal um die halbe Welt. Ob Bali, Paris oder Santorini: Stets präsentiert sich die Influencerin ihren 231.000 Abonnenten perfekt geschminkt und gestylt.

Alinas Landleben - die Agrar-Influencerin:

Hobby-Bäuerin Alina Zacher aus Lauingen ist eine Influencerin der anderen Sorte: Statt Schminktipps oder Fitnessfotos lässt sich die 22-Jährige mit Traktoren ablichten. Über 80.000 Abonnenten hat die junge Frau bereits auf ihren Instagram-Feed gelockt - und auch in der Kabel 1-Show "Trecker Babes" ist sie zu sehen. Ihr Geld verdient Zacher als Kranfahrerin - ob die Verlinkungen bekannter Traktormarken wie John Deere in ihren Posts ihr ein zusätzliches Einkommen verschaffen, ist allerdings nicht bekannt.

German Drones - Influencer der besonderen Art:

Wer seinen Augen eine Pause von all den Adoniskörpern und Make-Up-Tipps geben will, sollte sich den in Augsburg kuratierten Bilderblog "German Drones" ansehen, hinter dem Julius Krebs und Sebastian Sperner stehen. Auf der Plattform posten die beiden Fotografen neben eigenen Drohnenbildern auch Aufnahmen anderer Hobbypiloten. Die Bilder zeigen atemberaubende Natur, Luftaufnahmen von Städten oder Wetterphänomene. Immerhin 64.900 Abonnenten erreicht der Feed.

(dfl)

