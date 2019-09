16:04 Uhr

Schicken Sie uns Ihre Bilder vom Schwäbischen Feuerwehr-Aktionstag!

Zum schwäbischen Feuerwehr-Aktionstag sind in der Region viele Veranstaltungen geplant. Wir lassen unsere Leser über die spektakulärste in einem Bildervoting abstimmen.

Welche Feuerwehr bietet die spektakulärsten Aktionen? Wir lassen unsere Nutzer im Bildervoting abstimmen - und spendieren dem Gewinner 300 Euro für ein Feuerwehr-Fest.

In ganz Schwaben planen die Feuerwehren Veranstaltungen zum schwäbischen Feuerwehr-Aktionstag am 21. September und 22. September. Wir wollen unsere Leser gerne an den vielen Aktionen unserer Feuerwehren aus der Region teilhaben lassen.

Dazu wollen wir ein Bildervoting mit den besten Bildern der Feuerwehren aus der Region in Aktion anlegen. Unsere Nutzer können dann darüber abstimmen, welche Feuerwehr das beste Aktionsbild geschickt hat. Der Feuerwehr, die am meisten Stimmen erhält, spendieren wir 300 Euro für ein großes Fest - damit der Sieg auch gebührend gefeiert werden kann.

Was wir von den Feuerwehren für die Aktion brauchen?

Pro teilnehmender Feuerwehr benötigen wir ein Bild der Einsatzkräfte bei einer Veranstaltung während der Schwäbischen Aktionstage – bitte nur von den Feuerwehrfrauen und -männern in Aktion, je ausgefallener das Motiv, desto besser. Hochladen können Sie das Bild mit unserem Upload-Tool auf dieser Seite bis zum 23. September.

Das Bildervoting läuft ab dem 24. September für eine Woche. Anschließend geben wir den Gewinner bekannt. (AZ)

Wollen Sie wissen, wie Sie sich als Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau machen würden? Testen Sie hier Ihr Wissen bei uns im Quiz:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen